Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Los resultados de la misión servirán para diseñar protocolos, medidas preventivas e intervenciones en futuras misiones a la Luna y Marte.

Redacción Tecnología
2 de febrero de 2026, 8:20 p. m.
Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna.
Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna. Foto: Getty Images

Cada año, ocurren eventos de escala mundial que marcan un antes y un después en la historia científica, y el próximo 8 de febrero será uno de ellos con la misión Artemis II. Se trata de una de las misiones más importantes de los últimos años en la exploración espacial humana.

La NASA ha anunciado que cuatro astronautas formarán parte de Artemis II, un hito clave en la exploración del espacio profundo. El equipo está compuesto por: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y la especialista de misión Christina Koch, todos de la NASA, y el especialista de misión Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

La misión Artemis II se pospone por el mal tiempo

Esta misión marcará la primera prueba de vuelo tripulada del cohete Space Launch System y de la nave espacial Orion alrededor de la Luna. Su objetivo principal es evaluar la capacidad de los astronautas para operar en espacio profundo, allanando el camino para futuras exploraciones y experimentos científicos sostenidos en la superficie lunar.

La misión Artemis II reunirá a tres astronautas de la NASA y a un canadiense en un viaje inédito.
La NASA ha actualizado el ensayo general de Artemis II y las oportunidades de lanzamiento debido a mal tiempo. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, la NASA pospuso el ensayo general de Artemis II y la primera oportunidad de lanzamiento debido al clima en Florida. La carga de combustible para la prueba estaba prevista para este lunes 2 de febrero, y ahora el lanzamiento no podrá realizarse antes del domingo 8. Las autoridades siguen monitoreando de cerca las condiciones de frío y viento en la región.

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

¿Se acaban Uber, inDrive y DiDi? Lo que pasaría con usuarios y conductores tras proyecto del Gobierno que busca eliminar las apps

Un ‘arca de Noé’ en la Luna: científicos planean conservar la vida de la Tierra para salvar especies amenazadas

Donald Trump elige a Jared Isaacman, pionero de la caminata espacial privada, como nuevo director de la Nasa

Científicos piden que nos preparemos para presenciar un eclipse solar total sin precedentes: cuándo verlo en su máximo esplendor

Esto significa que las fechas del 6 y 7 de febrero ya no son viables, y cualquier retraso adicional implicará un ajuste en el calendario de lanzamiento.

“Los siguientes estudios, centrados en la salud de los astronautas de Artemis II, brindarán a los investigadores de la NASA una visión sin precedentes de cómo los viajes espaciales profundos influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humanos. Los resultados ayudarán a la agencia a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger mejor a los astronautas en futuras misiones a la superficie lunar y a Marte”, explican desde la agencia.

Se busca probar y validar los sistemas de la nave Orion, del cohete SLS y de los sistemas de apoyo en tierra, asegurando que sean seguros y eficientes para futuras misiones.
Se trata de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. Foto: NurPhoto via Getty Images

Así, Artemis II marcará un hito histórico, ya que sus astronautas serán los primeros en sobrevolar la Luna en más de 50 años y actuarán como embajadores científicos.

Durante el vuelo, la cápsula Orion pasará sobre la cara oculta de la Luna, donde los astronautas estudiarán y fotografiarán cráteres y flujos de lava, aplicando sus conocimientos geológicos para analizar formas, texturas y colores. Estas observaciones serán fundamentales para futuras exploraciones, especialmente en la región del Polo Sur lunar.

