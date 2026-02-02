Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Cada año, ocurren eventos de escala mundial que marcan un antes y un después en la historia científica, y el próximo 8 de febrero será uno de ellos con la misión Artemis II. Se trata de una de las misiones más importantes de los últimos años en la exploración espacial humana.

La NASA ha anunciado que cuatro astronautas formarán parte de Artemis II, un hito clave en la exploración del espacio profundo. El equipo está compuesto por: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y la especialista de misión Christina Koch, todos de la NASA, y el especialista de misión Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

La misión Artemis II se pospone por el mal tiempo

Esta misión marcará la primera prueba de vuelo tripulada del cohete Space Launch System y de la nave espacial Orion alrededor de la Luna. Su objetivo principal es evaluar la capacidad de los astronautas para operar en espacio profundo, allanando el camino para futuras exploraciones y experimentos científicos sostenidos en la superficie lunar.

La NASA ha actualizado el ensayo general de Artemis II y las oportunidades de lanzamiento debido a mal tiempo. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, la NASA pospuso el ensayo general de Artemis II y la primera oportunidad de lanzamiento debido al clima en Florida. La carga de combustible para la prueba estaba prevista para este lunes 2 de febrero, y ahora el lanzamiento no podrá realizarse antes del domingo 8. Las autoridades siguen monitoreando de cerca las condiciones de frío y viento en la región.

Esto significa que las fechas del 6 y 7 de febrero ya no son viables, y cualquier retraso adicional implicará un ajuste en el calendario de lanzamiento.

“Los siguientes estudios, centrados en la salud de los astronautas de Artemis II, brindarán a los investigadores de la NASA una visión sin precedentes de cómo los viajes espaciales profundos influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humanos. Los resultados ayudarán a la agencia a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger mejor a los astronautas en futuras misiones a la superficie lunar y a Marte”, explican desde la agencia.

Se trata de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. Foto: NurPhoto via Getty Images

Así, Artemis II marcará un hito histórico, ya que sus astronautas serán los primeros en sobrevolar la Luna en más de 50 años y actuarán como embajadores científicos.

Durante el vuelo, la cápsula Orion pasará sobre la cara oculta de la Luna, donde los astronautas estudiarán y fotografiarán cráteres y flujos de lava, aplicando sus conocimientos geológicos para analizar formas, texturas y colores. Estas observaciones serán fundamentales para futuras exploraciones, especialmente en la región del Polo Sur lunar.