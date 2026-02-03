Artemis II ya no despegará en febrero: la NASA aplaza el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años de espera

La NASA ha pospuesto hasta marzo el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, después de suspender el ensayo general de la cuenta atrás cuando restaban cinco minutos. La decisión se tomó debido a fugas recurrentes de combustible detectadas durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

“Con la finalización del ensayo general de hoy, dejamos atrás la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo como la fecha más temprana posible para Artemis II”, anunció este martes el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press.

Según explicó, durante el ensayo los equipos tuvieron que lidiar con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central del cohete durante el proceso de carga, lo que obligó a realizar pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo del propelente.

El ensayo permitió identificar fallos que solo emergen bajo cargas criogénicas completas y presión operativa máxima. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito, y los equipos completaron una cuenta atrás final de aproximadamente cinco minutos antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas”, detalló el responsable de la agencia espacial.

Isaacman añadió que también influyeron otros factores, como “el prolongado trabajo de cierre de la cápsula Orión, interrupciones intermitentes del audio en tierra y los efectos del frío en algunas cámaras”, aunque destacó la demostración exitosa de los procedimientos actualizados de purga de Orión, clave para garantizar operaciones seguras para la tripulación.

“Como siempre, la seguridad es nuestra máxima prioridad: para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público. Solo lanzaremos cuando estemos plenamente preparados para llevar a cabo esta misión histórica”, subrayó.

En este contexto, el administrador de la NASA recalcó que “esto es solo el comienzo” y que Artemis II “marca el inicio de un programa que evolucionará para respaldar misiones repetidas y sostenibles a la Luna”, en línea con la política espacial nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La NASA asume que forzar una ventana de febrero podría comprometer la integridad de la misión y la credibilidad del programa Artemis. Foto: Getty Images

“Lograr el éxito de esta misión significa regresar a la Luna para quedarnos y abrir el camino hacia Artemis 100 y más allá”, añadió, al tiempo que agradeció el trabajo del equipo de la NASA, así como el apoyo de la industria y de los socios internacionales implicados en el proyecto.

Por último, Isaacman aseguró que el equipo revisará a fondo los datos recopilados, solucionará cada problema detectado, realizará las reparaciones necesarias y retomará las pruebas. “Esperamos llevar a cabo un nuevo ensayo general y, posteriormente, centrarnos en la ventana de lanzamiento de marzo. Seguiremos informando al público y a los medios a medida que avancen los preparativos”, concluyó.

*Con información de Europa Press.