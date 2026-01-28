Científicos piden que nos preparemos para presenciar un eclipse solar total sin precedentes: cuándo verlo en su máximo esplendor

Los eclipses solares se encuentran entre los fenómenos astronómicos más impresionantes, capaces de asombrar tanto a científicos como a millones de aficionados que siguen los cambios que producen el Sol y la Luna.

Según la NASA, un eclipse es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, modificando parcial o totalmente la apariencia del Sol o de la Luna desde nuestro planeta.

En un eclipse solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando su luz. Esto ocurre únicamente durante las temporadas de eclipses, que se presentan aproximadamente dos veces al año. Para observarlo de forma segura, es indispensable usar anteojos especiales o métodos de observación indirecta, salvo durante los breves instantes de totalidad en un eclipse solar total.

Los eclipses solares ocurren entre dos y cuatro veces al año, pero no en todas partes del mundo. Foto: Agencia 123rf

Eclipse solar total

Este se produce cuando la Luna cubre por completo al Sol. En la franja central de la sombra lunar, el cielo se oscurece, simulando la luz del amanecer o del atardecer. Si las condiciones climáticas lo permiten, es posible observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por su intenso brillo.

Las Alfa Centáuridas serán la única gran lluvia de meteoritos de febrero 2026: así puede observarlas en su máximo esplendor

“Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse por un momento sus anteojos para eclipses (que no son iguales que las gafas de sol comunes) durante el breve período de tiempo en que la Luna bloquea completamente el Sol”, explica la NASA.

Próximo gran evento: 12 de agosto de 2026

El miércoles 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse solar total, que será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África, con una duración aproximada de 4 horas y media (17:34–21:58, hora peninsular).

La franja de totalidad cruzará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico antes de atravesar la península Ibérica de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

“Los eclipses no solamente son hermosos, también son excelentes para la ciencia. Además de inspirar a artistas y músicos, los eclipses han motivado numerosos descubrimientos científicos. Durante más de un siglo, los eclipses solares ayudaron a los científicos a descifrar la estructura del Sol y sus fenómenos explosivos, a encontrar evidencia de la teoría de la relatividad general y a descubrir un nuevo elemento, entre otras cosas”, señala la NASA.

Los eclipse solares hacen parte de los eventos astronómicos más fascinantes. Foto: Getty Images

Otros tipos de eclipses solares

Eclipse solar anular: Ocurre cuando la Luna está más alejada de la Tierra y no cubre todo el Sol, formando un “anillo” brillante alrededor de un disco oscuro.

Ocurre cuando la Luna está más alejada de la Tierra y no cubre todo el Sol, formando un “anillo” brillante alrededor de un disco oscuro. Eclipse solar parcial: Sucede cuando Sol, Luna y Tierra no están perfectamente alineados, cubriéndose solo una parte del Sol, que aparece como una media luna.

Sucede cuando Sol, Luna y Tierra no están perfectamente alineados, cubriéndose solo una parte del Sol, que aparece como una media luna. Eclipse solar híbrido: Es un eclipse que alterna entre anular y total debido a la curvatura de la Tierra mientras la sombra de la Luna se desplaza sobre ella.

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos y la humanidad está más cerca que nunca del apocalipsis: científicos lanzan alerta

Los eclipses solares totales permiten estudiar cómo la luz del Sol afecta la atmósfera terrestre, especialmente la ionosfera. Esto es crucial porque la ionosfera influye en satélites, comunicaciones por radio y sistemas GPS, y sus cambios pueden afectar directamente la tecnología y las comunicaciones.