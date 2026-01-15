Astronomía

Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

El interés generado por el eclipse es tal que incluso plataformas digitales como Google han incorporado animaciones relacionadas con el evento en su buscador.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 5:26 p. m.
Los eclipses solares son fenómenos especialmente llamativos.
Cada año está marcado por fenómenos astronómicos que representan un antes y un después. Estos eventos surgen como una oportunidad no solo para que los aficionados observen los cambios del cielo, sino también para que la comunidad científica los estudie en profundidad y comprenda mejor los misterios del universo.

Uno de los fenómenos que más llama la atención es el de los eclipses solares. Cada vez que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, el firmamento ofrece un espectáculo poco común que despierta curiosidad, emoción e incluso asombro en personas de distintas partes del mundo.

En 2026 se vivirá un eclipse especialmente significativo, ya que no se trata de uno cualquiera. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol que será visible desde la península Ibérica por primera vez en más de un siglo, según explica el Instituto Geográfico Nacional (astronomia.ign.es).

Los eclipse solares hacen parte de los eventos astronómicos más fascinantes.
La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por varias capitales. Además, el fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte, por lo que será fundamental contar con un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. No obstante, este eclipse también podrá observarse, en distintas fases, desde numerosas regiones, entre ellas:

  • Tierra Verde
  • Islandia
  • Portugal
  • Rusia
  • Albania
  • Argelia
  • Andorra
  • Austria
  • Bielorrusia
  • Bélgica
  • Islas Bermudas
  • Bosnia y Herzegovina
  • Brasil
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Cabo Verde
  • Canadá
  • Costa de Marfil
  • Croacia
  • Chequia
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Islas Feroe
  • Finlandia
  • Francia
  • Gambia
  • Alemania
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Grecia
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Hungría
  • Irlanda
  • Isla de Man
  • Italia
  • Jersey
  • Kosovo
  • Letonia
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malí
  • Malta
  • Mauritania
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • Marruecos
  • Países Bajos
  • Níger
  • Macedonia del Norte
  • Noruega
  • Polonia
  • Rumania
  • San Pedro y Miquelón
  • San Marino
  • Senegal
  • Serbia
  • Sierra Leona
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • Svalbard y Jan Mayen
  • Suecia
  • Suiza
  • Túnez
  • Ucrania
  • Reino Unido
  • Estados Unidos
  • Ciudad del Vaticano (Santa Sede)
  • Sáhara Occidental
  • Islas Åland

Debido al gran impacto que se prevé, incluso Google ha decidido sumarse a la tendencia, algo que ya se refleja en su navegador Chrome. Al igual que ocurrió recientemente con el estreno de Stranger Things, en esta ocasión los usuarios pueden ver una ilustración especial relacionada con el eclipse.

Para activarla, basta con escribir en la barra de búsqueda la frase “eclipse solar”. Al hacerlo, aparece una animación en la que un Sol amarillo va siendo cubierto progresivamente, mostrando cómo se forma un eclipse en apenas unos segundos. Se trata de un detalle poco conocido, pero que aporta creatividad y despierta aún más interés por este tipo de fenómenos astronómicos.

Los eclipses solares son fenómenos especialmente llamativos.

