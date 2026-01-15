Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

Cada año está marcado por fenómenos astronómicos que representan un antes y un después. Estos eventos surgen como una oportunidad no solo para que los aficionados observen los cambios del cielo, sino también para que la comunidad científica los estudie en profundidad y comprenda mejor los misterios del universo.

Uno de los fenómenos que más llama la atención es el de los eclipses solares. Cada vez que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, el firmamento ofrece un espectáculo poco común que despierta curiosidad, emoción e incluso asombro en personas de distintas partes del mundo.

En 2026 se vivirá un eclipse especialmente significativo, ya que no se trata de uno cualquiera. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol que será visible desde la península Ibérica por primera vez en más de un siglo, según explica el Instituto Geográfico Nacional (astronomia.ign.es).

Los eclipse solares hacen parte de los eventos astronómicos más fascinantes. Foto: Getty Images

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por varias capitales. Además, el fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte, por lo que será fundamental contar con un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. No obstante, este eclipse también podrá observarse, en distintas fases, desde numerosas regiones, entre ellas:

Tierra Verde

Islandia

Portugal

Rusia

Albania

Argelia

Andorra

Austria

Bielorrusia

Bélgica

Islas Bermudas

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Bulgaria

Burkina Faso

Cabo Verde

Canadá

Costa de Marfil

Croacia

Chequia

Dinamarca

Estonia

Islas Feroe

Finlandia

Francia

Gambia

Alemania

Ghana

Gibraltar

Grecia

Guernsey

Guinea

Guinea-Bissau

Hungría

Irlanda

Isla de Man

Italia

Jersey

Kosovo

Letonia

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malí

Malta

Mauritania

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Marruecos

Países Bajos

Níger

Macedonia del Norte

Noruega

Polonia

Rumania

San Pedro y Miquelón

San Marino

Senegal

Serbia

Sierra Leona

Eslovaquia

Eslovenia

Svalbard y Jan Mayen

Suecia

Suiza

Túnez

Ucrania

Reino Unido

Estados Unidos

Ciudad del Vaticano (Santa Sede)

Sáhara Occidental

Islas Åland

Debido al gran impacto que se prevé, incluso Google ha decidido sumarse a la tendencia, algo que ya se refleja en su navegador Chrome. Al igual que ocurrió recientemente con el estreno de Stranger Things, en esta ocasión los usuarios pueden ver una ilustración especial relacionada con el eclipse.

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse total de Sol de gran importancia. Foto: Captura de pantalla Google

Para activarla, basta con escribir en la barra de búsqueda la frase “eclipse solar”. Al hacerlo, aparece una animación en la que un Sol amarillo va siendo cubierto progresivamente, mostrando cómo se forma un eclipse en apenas unos segundos. Se trata de un detalle poco conocido, pero que aporta creatividad y despierta aún más interés por este tipo de fenómenos astronómicos.