Google se suma al estreno del episodio final de ‘Stranger Things 5′ con un efecto oculto en su buscador: así puede activarlo

El éxito de la nueva temporada trascendió la pantalla y se reflejó en el entorno digital, donde la serie volvió a posicionarse como tendencia.

Redacción Tecnología
31 de diciembre de 2025, 5:09 p. m.
Google se unió al fenómeno de Stranger Things con nuevo efecto.
Google se unió al fenómeno de Stranger Things con nuevo efecto. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y captura de pantalla de Google

La llegada de la nueva temporada de Stranger Things se convirtió en tema de conversación en los últimos días en plataformas digitales y redes sociales. Desde el primer instante, la serie logró captar la atención de los usuarios gracias a su trama envolvente, el desarrollo de sus personajes y su formato narrativo, por lo que el anuncio del estreno de una nueva entrega despertó una gran expectativa entre los fanáticos.

La combinación de ciencia ficción, terror y drama, sumada a una marcada nostalgia por los años 80, no solo conquistó a la crítica especializada, sino que dio origen a un fenómeno cultural a escala global. Ahora, tras años de espera y especulación, la producción finalmente estrenó su quinta temporada.

Stranger Things se consolidó como una de las producciones más exitosas de Netflix. Foto: X - @NetflixLAT

Los protagonistas —Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink y David Harbour, entre otros— regresaron para dar vida a una historia que prometía ser más oscura, emotiva y ambiciosa que las anteriores.

La temporada, compuesta por ocho episodios, se lanzó en tres partes: el primer volumen se estrenó el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el episodio final este 31 de diciembre de 2025. Este formato de estreno mantiene en vilo a millones de seguidores, que esperan conocer el desenlace definitivo de la historia.

Debido al impacto que ha generado la serie, Google decidió sumarse al fenómeno y lanzó un efecto oculto en su buscador que ha pasado desapercibido para muchos usuarios. Para activarlo, basta con escribir “Stranger Things” en la barra de búsqueda y hacer clic, lo que da paso a una animación interactiva inspirada en la serie.

Google lanzó un efecto en homenaje a Stranger Things.
Google lanzó un efecto en homenaje a Stranger Things. Foto: Google-SEMANA

En la parte inferior de la pantalla aparece una pirinola de color rojo. Al presionarla, la interfaz sufre una transformación llamativa: la pantalla se tiñe de rojo, aparecen grietas —uno de los elementos visuales más representativos de la serie— y la información se invierte, haciendo alusión al acceso al Upside Down, el mundo alternativo central en la trama de Stranger Things.

Este efecto no es permanente. Los usuarios pueden decidir cuánto tiempo mantenerlo activo, ya sea por unos segundos o varios minutos. Para desactivarlo, solo deben hacer clic en la “X” roja que aparece en la pantalla y todo volverá a la normalidad.

