Revelan el último tráiler de ‘Stranger Things 5’, la despedida del mayor fenómeno de Netflix; aumenta la curiosidad de los fans

Además, se da a conocer la hora en la que se podrá ver esta temporada final y cuánto durará.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Revelan tráiler de la última parte de Stranger Things 5. Foto: X - @NetflixLAT

El pasado jueves 25 de diciembre de 2025, exactamente a las 8:00 p. m., llegó a Netflix el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things.

Apenas los nuevos episodios aparecieron en la plataforma, las redes sociales se inundaron de comentarios, celebraciones y expectativas de los fanáticos, muchos de los cuales aseguraron que cuentan los días para ver el desenlace definitivo, previsto para la noche del Año Nuevo.

Esta nueva tanda de capítulos desplaza la atención hacia figuras clave como Will Byers, Holly y Karen Wheeler, Max Mayfield y Steve Harrington, quien se deja ver como el cerebro detrás de la estrategia con la que el grupo pretende enfrentar a Vecna en la recta final de la historia.

Al iniciar este último tráiler, aparece Hopper dándole las últimas palabras de aliento a Once: “Necesito que luches. Una última vez”.

Además, Jim Hopper continúa narrando lo que inició siendo la vida de Once y cómo se fue transformando conforme fue pasando todo en el laboratorio de Hawkins y en el otro lado con Vecna.

“Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”, añadió.

Mientras el famoso expolicia hablaba, las imágenes muestran los desafíos que enfrentan todos para poder llegar a Vecna y acabar con él.

¿A qué hora se estrena ‘Stranger Things 5′?

El cierre de esta exitosa serie dirigida y producida por los hermanos Duffer tendrá lugar en la noche de Año Nuevo de 2025, 31 de diciembre.

El gigante de streaming, Netflix, fue el encargado de revelar las horas de estreno que tendrá esta producción en diferentes países.

En cuanto a Colombia, Netflix afirmó que igual a como ha sucedido con el volumen 1 y 2, el último capítulo se estrenará a las 8:00 p. m.

Estos son los horarios que se manejarán en otros países:

  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p. m.
  • Estados Unidos: 5:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 7:00 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador y Caribe: 8:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Caribe: 9:00 p. m.
  • España: 2:00 a. m. del primero de enero de 2026.

¿Cuánto dura el último capítulo de ‘Stranger Things 5′?

Esta última entrega se dividió en tres volúmenes repartidos de la siguiente forma:

  • Vol 1: Cuatro capítulos (’La misión’, ‘La desaparición de Holly Wheeler’, ‘La trampa de Turnbow’, y ‘Hechicero’)
  • Vol 2: Tres capítulos (’Electrochoque’, ‘La huida de Camazotz’ y ‘El puente’)
  • Vol 3: Un único episodio (’Este lado’)

El último capítulo cuenta con una novedad y es su duración, pues los directores y productores, los hermanos Duffer, optaron por salirse de lo común y corriente y apostarle a un capítulo digno de un largometraje, por lo que dura aproximadamente dos horas o un poco más.

