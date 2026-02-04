Astronomía

Un espectacular “anillo de fuego” iluminará el cielo en contados días: conozca cuándo y dónde observar este fenómeno único

Durante este fenómeno, la Luna se deslizará frente al Sol sin cubrirlo por completo, permitiendo que se observe un brillante aro de luz alrededor del satélite.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

4 de febrero de 2026, 3:29 p. m.
Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo.
Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo. Foto: Getty Images

Febrero estará cargado de una amplia variedad de fenómenos astronómicos que demuestran cuán espectacular es la naturaleza y cómo el cielo continúa siendo uno de los escenarios del universo que más sorpresas ofrece. Entre los eventos más llamativos se encuentran los eclipses, tanto solares como lunares, porque representan una oportunidad única tanto para la comunidad científica como para el público en general de observar estos fenómenos en todo su esplendor.

Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone entre otros dos y bloquea total o parcialmente la luz. En el caso del eclipse solar, este se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol. Dependiendo de cuánto cubra el disco solar, puede ser total, parcial o anular.

Por su parte, el eclipse lunar sucede cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Este fenómeno puede ser total —cuando la Luna adquiere un característico tono rojizo— o parcial, si solo una parte de su superficie se oscurece.

Durante el eclipse anular, la Luna se aliena perfectamente con el centro del Sol, para dar la impresión de un "anillo de fuego".
Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste bloquea total o parcialmente la luz de otro. Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese contexto, el próximo 17 de febrero se podrá presenciar el llamado “anillo de fuego”, un eclipse solar anular en el que la Luna se deslizará frente al Sol sin cubrirlo por completo, dejando visible un brillante aro de luz.

Científicos emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial que se vivirá en los próximos días

Prepárese para el “anillo de fuego” del 17 de febrero

Este eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, ocurrirá cuando la Luna cubra cerca del 96 % del Sol, permitiendo que solo un anillo luminoso sea visible para quienes se encuentren dentro de la franja de anularidad, según detalló el portal especializado starwalk.space.

El evento contará con varias fases, desde el inicio del eclipse parcial hasta su punto máximo y su finalización. En términos generales, se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27 (GMT), aunque los horarios exactos dependerán de la ubicación del observador. Aun así, la mayoría del mundo no podrá apreciarlo directamente, ya que su trayectoria se limita a zonas remotas del hemisferio sur.

La fase anular solo será visible desde la Antártida y algunas áreas oceánicas cercanas. Aunque la franja de anularidad tendrá una anchura aproximada de 616 kilómetros, su ubicación extremadamente aislada hará que muy pocos observadores puedan presenciar el fenómeno. En esos lugares, el Sol se verá como un anillo de fuego durante apenas un par de minutos.

Eclipse anular
La Luna no cubrirá completamente el Sol, dejando visible un aro luminoso. Foto: Centro de Investigación Solar-Terrestre del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey

El eclipse solar del 17 de febrero de 2026 solo podrá observarse de forma parcial en regiones próximas a la Antártida, el extremo sur de Sudamérica, el sur de África y algunas zonas oceánicas. En el resto del mundo no será visible directamente, aunque podrá seguirse a través de aplicaciones y plataformas de astronomía.

La NASA anuncia nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna

Su desarrollo en territorio antártico lo convierte en un evento especialmente singular, al combinar el fenómeno astronómico con paisajes polares excepcionales. Para fotógrafos y expediciones científicas en la zona, representa una oportunidad poco común de capturar un eclipse en uno de los lugares más remotos del planeta.

Noticias Destacadas