La NASA anuncia nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna

La NASA ha fijado nuevas oportunidades de lanzamiento para Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de marzo de 2026. En total, se contemplan cinco ventanas de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida).

Las fechas y horarios previstos, en horario peninsular español, son los siguientes: 7 de marzo a las 02:29 horas, 8 de marzo a las 02:57, 9 de marzo a las 04:56, 10 de marzo a las 04:52 y 11 de marzo a las 05:48 horas.

Se han definido cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: Getty Images

El lanzamiento, inicialmente previsto para febrero, fue aplazado tras la suspensión del ensayo general de la cuenta atrás cuando faltaban cinco minutos para el despegue. La decisión se tomó debido a fugas recurrentes de combustible detectadas durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

“Con la conclusión del ensayo general hoy, dejamos atrás la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo como el lanzamiento más temprano posible de Artemis II”, anunció este martes el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press.

Según explicó el responsable de la agencia, durante el ensayo general los equipos técnicos tuvieron que lidiar con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el proceso de carga de combustible. Esta situación obligó a realizar varias pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo del propelente.

El despegue de la misión Artemis II está previsto para marzo de 2026. Foto: AFP

A pesar de las dificultades, todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito. Además, los equipos llevaron a cabo una cuenta atrás final de aproximadamente cinco minutos, antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas.

*Con información de Europa Press.