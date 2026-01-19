Estados Unidos

Auroras boreales podrían verse mucho más al sur de lo normal en Estados Unidos por una tormenta solar considerada “muy rara”

Estos son los lugares donde se podrá ver el fenómeno natural en la noche del lunes y en la madrugada del martes.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 2:00 a. m.
La luz del cielo se puede observar en una hora específica de la noche o la madrugada.
La luz del cielo se puede observar en una hora específica de la noche o la madrugada. Foto: Anadolu via Getty Images

Una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra, debido a una tormenta solar, podría hacer que las auroras boreales se vean más al sur de lo habitual en Estados Unidos, posiblemente incluso en Alabama o el norte de California, advirtieron meteorólogos.

La tormenta es el resultado de “una erupción de material solar y campos magnéticos” que salieron del sol el domingo y se espera que lleguen a la Tierra entre el lunes, 19 de enero, y el martes, 20, explicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Auroras boreales
Las auroras boreales podrán ser vistas en algunos lugares al sur de EE. UU. Foto: Getty Images

Advirtió que la severa tormenta geomagnética también puede causar problemas tecnológicos, incluyendo dificultades con el control de voltaje e impacto en las operaciones satelitales.

Funcionarios de la NOAA aseguraron que las personas en los estados del norte y del centro de Estados Unidos continental “pueden ver la aurora en la noche si las condiciones climáticas lo permiten”.

“Es posible que las auroras sean visibles en gran parte de la mitad norte del país y quizá tan al sur como Alabama hasta el norte de California”, indicaron. La severidad de esta tormenta geomagnética es “muy rara”, señaló la NOAA.

Las auroras se producen cuando partículas cargadas del Sol llegan a la atmósfera terrestre.
Las auroras se producen cuando partículas cargadas del Sol llegan a la atmósfera terrestre. Foto: Getty Images

Shawn Dahl, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, dijo que la última vez que una tormenta de radiación solar de esta intensidad afectó la Tierra fue en 2003.

Así las cosas, los residentes de los estados de Oregón, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut e incluso partes de Texas, podrán ver el fenómeno natural durante la noche de este lunes y en la madrugada del martes.

De acuerdo con las autoridades climáticas, el mejor momento para poder apreciar los colores en el cielo es la noche del lunes, con el pico de visibilidad alrededor de las 10 de la noche y a las 2 de la madrugada, que es cuando el cielo está más oscuro y la actividad geomagnética en su punto máximo.

Fotos de la semana 7 marzo
Las auroras boreales aparecen normalmente en zonas cercanas a los polos. Foto: AP

Sin embargo, los expertos recuerdan que las auroras boreales dependen del clima, de la contaminación visual y del ambiente para poder apreciarse en su esplendor, por lo que algunas personas no notarán ningún cambio en el cielo esta noche.

Al mismo tiempo, es cuestión de suerte si estas aparecen y dejan ver sus colores brillantes que causan tanta impresión. Otras zonas donde hay actividad geomagnética elevada son Montana, Dakota del Norte, Minnesota y el norte de Michigan.

Con información de AFP.

