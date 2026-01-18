Estados Unidos

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

El clima extremo ha pausado la vida cotidiana de los estadounidenses durante los últimos meses.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 3:46 p. m.
El vórtice polar llegó a EE. UU. desde finales del año pasado.
El vórtice polar llegó a EE. UU. desde finales del año pasado. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha vivido un clima severo que ha obligado a las personas a cambiar de manera drástica sus planes, pues el frío extremo ha alcanzado niveles que imposibilitan los viajes, las salidas o la vida cotidiana que llevaban los ciudadanos en ciertas regiones del país. Se han cerrado establecimientos comerciales, colegios e incluso calles para garantizar la seguridad de la población.

Este fin de semana —que además es festivo en el país— se registró la tercera ola del “vórtice polar” que azota la nación desde hace semanas. Las temperaturas, que han descendido hasta los -34 grados centígrados, ponen a las personas bajo alerta por el clima frío y posibles tormentas invernales.

Las agencias meteorológicas nacionales han indicado que esta ha sido la fase más dura del vórtice polar.

La gente camina por Central Park después de la nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)
La tercera ola del vórtice ha sido la más fuerte hasta ahora. Foto: AP

Más de 550 colegios en el estado de Ohio optaron por cerrar las instalaciones para evitar poner en riesgo a los estudiantes. Algunas de las escuelas están ofreciendo clases virtuales hasta que el clima mejore. La situación se repite en Alaska, Carolina del Norte y Virginia.

Noticias Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

Noticias Estados Unidos

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

Noticias Estados Unidos

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Noticias Estados Unidos

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

Noticias Estados Unidos

¿Adiós a ICE? Congreso de EE. UU. abre la puerta a la desaparición del controvertido organismo

Noticias Estados Unidos

Qué cierra y qué abre el 19 de enero: feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

En el Medio Oeste del país, y la región de los Apalaches, las carreteras se han congelado por completo, de acuerdo con los reportes locales. Sumado al extremo clima, los colegios y otros establecimientos también han cerrado desde la semana pasada.

Una persona camina durante la nieve que cae, el domingo 14 de diciembre de 2025, en el distrito de Brooklyn de Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)
Las temperaturas pueden ascender hasta los -34 grados. Foto: AP

Al mismo tiempo, más de 800 vuelos han sido cancelados por el viento, la nieve y las fuertes ráfagas que provocan una mala visibilidad. Los principales aeropuertos afectados son los de la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Boston y Chicago.

Niebla intensa en Estados Unidos afecta el regreso a clases: esta es la lista de escuelas cerradas y con retrasos en Minnesota y Wisconsin

Incluso las personas que planeaban viajar por carretera este fin de semana también han tenido que postergar sus planes. Algunas vías importantes como la Interestatal 90, en el oeste de Nueva York, han registrado varios accidentes.

La gente patina sobre hielo en Wollman Rink en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)
Cientos de vuelos han sido cancelados y las carreteras se han tornado peligrosas. Foto: AP

El pasado jueves, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas de viento en el estado de Minneapolis que podían alcanzar hasta los 64 kilómetros por hora. Se espera que las condiciones para todos los estados afectados empeoren a medida que el vórtice pase por la nación durante todo el fin de semana.

Un vórtice polar en una masa de aire helado que gira alrededor del Ártico, pero cuando cambia, ese aire baja hacia el sur, es decir, a Estados Unidos. Lo anterior es provocado por calentamiento estratosférico repentino en la circulación normal, por lo que causa vientos helados, ráfagas de fuertes nevadas y chubascos, carreteras heladas y perturbaciones en los viajes.

Más de Noticias Estados Unidos

Nueva York

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una de las formas de conseguir la ciudadanía americana es siendo parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Alerta militar en Minnesota: 1.500 soldados listos y crece la tensión con autoridades locales en medio de protestas

x

Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

Inmigrantes indocumentados aportan miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

x

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Donald Trump y la guerra en Gaza

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

x

¿Adiós a ICE? Congreso de EE. UU. abre la puerta a la desaparición del controvertido organismo

x

Qué cierra y qué abre el 19 de enero: feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

Los aranceles entran en vigor el 1 de febrero y subirán 4 meses después.

Trump anuncia aranceles del 10% a países que se oponen a su plan sobre Groenlandia y advierte que las tarifas subirán a mitad de año

El Departamento de Estado endureció los requisitos migratorios para visas B1/B2, incluyendo fianzas de hasta U$15.000.

¿Planea viajar a Estados Unidos? Estos son los cambios del Gobierno en enero de 2026 que afectan la visa americana y sus costos

Noticias Destacadas