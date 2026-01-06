Estados Unidos

Niebla intensa en Estados Unidos afecta el regreso a clases: esta es la lista de escuelas cerradas y con retrasos en Minnesota y Wisconsin

La lluvia helada y la niebla obligaron a retrasar o cancelar clases en múltiples distritos de Minnesota y Wisconsin, mientras autoridades locales emiten alertas y recomendaciones de seguridad.

Margarita Briceño Delgado

6 de enero de 2026, 5:48 p. m.
Estudiantes y padres enfrentan condiciones peligrosas mientras la lluvia helada afecta la movilidad en Wisconsin
Estudiantes y padres enfrentan condiciones peligrosas mientras la lluvia helada afecta la movilidad en Wisconsin Foto: Getty Images

El martes 6 de enero comenzó con condiciones climáticas adversas en amplias zonas del Medio Oeste de Estados Unidos, donde una combinación de lluvia helada, niebla densa y rutas resbaladizas llevó a autoridades escolares en Minnesota y Wisconsin a modificar el inicio del ciclo escolar.

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por carreteras peligrosas y visibilidad reducida, factores que encendieron alerta máxima entre padres de familia y gestores educativos.

Niebla y lluvia helada afecta el regreso a clases

En distritos como Stillwater, St. Cloud y White Bear Lake (Minnesota), las clases comenzaron con un retraso de dos horas para reducir el riesgo de accidentes durante el desplazamiento, medida que también se replicó en localidades de Wisconsin como Hudson y River Falls.

Según El Comercio, algunas jurisdicciones, como el Distrito Escolar de St. Croix Falls, optaron por cerrar completamente sus centros educativos y priorizar la seguridad de estudiantes y personal ante las condiciones de hielo y visibilidad limitada.

Una advertencia de clima invernal permaneció vigente hasta el mediodía, ya que la lluvia temprana se combinó con niebla espesa, creando superficies húmedas que podían congelarse rápidamente con el descenso de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había señalado la presencia de lluvia y lluvia helada, junto con zonas de niebla, que complicarían tanto los trayectos matutinos como la visibilidad en las rutas principales de las regiones afectadas. Impacto en la movilidad y recomendaciones oficiales para afrontar el clima severo.

La lluvia helada y la niebla obligaron a cerrar escuelas Foto: Getty Images

Impacto en la movilidad y recomendaciones oficiales para afrontar el clima severo

Las condiciones de lluvia helada y niebla produjeron un escenario de carreteras traicioneras con tramos slush (mezcla de lluvia y hielo) y superficies con hielo flotante, lo que provocó advertencias de viaje y solicitudes de precaución por parte de las autoridades locales.

Incluso las principales autopistas y rutas del área metropolitana de las Twin Cities (Minneapolis–St. Paul) mostraron puntos con nieve derretida y posibles placas de hielo, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y aumentar las distancias de seguridad entre vehículos, como lo ha informado FOX 9 Minneapolis.

Los departamentos de transporte de ambos estados recomendaron a padres y estudiantes monitorear constantemente las condiciones de la carretera a través de aplicaciones oficiales, servicios de radio y actualizaciones en tiempo real, especialmente para quienes se desplazaban en horas pico.

Asimismo, los pronósticos indicaban que un aumento gradual de las temperaturas hacia el mediodía podría mejorar las condiciones, aunque la niebla residual y las superficies resbaladizas seguirían representando un riesgo hasta bien entrada la mañana.

Escuelas estadounidenses vetan a García Márquez: la educación hispana está en juego

Este tipo de fenómenos, no solo interrumpe las rutinas escolares, sino que también subraya la importancia de estrategias preventivas coordinadas por autoridades educativas y meteorológicas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

