Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

La medida de restringir el uso de teléfonos celulares en algunas escuelas de los Estados Unidos ha mostrado buenos resultados, ya que, según se indica hay una mayor concentración por parte de los estudiantes y esto naturalmente aumenta el desempeño académico, también ha habido una reducción en los conflictos.

Esto ha generado cierta resistencia para su aplicación. Foto: DW

Casos como el del distrito escolar Sierra Sands Unified donde esta medida se toma tras una escalada en los conflictos al interior de la institución, así como serios problemas de indisciplina entre los estudiantes, muestran una implementación efectiva.

De acuerdo con información presentada por el distrito escolar anteriormente mencionado, la medida de restringir el uso de los celulares ha significado una reducción significativa de los preocupantes casos de indisciplina que se estaban presentando.

“Cuando tienes 267 incidentes de amenazas y lesiones físicas en las primeras diez semanas del año escolar, eso es un problema grave”, afirmó April Moore, superintendente del distrito.

Información presentada por Moore, menciona que parte importante de los enfrentamientos se planeaban a través de los celulares, volviéndose de esa manera indetectable para las personas adultas.

Se afirma que tras la implementación de la medida el número de casos de amenazas y lesiones físicas tuvo una drástica caída a la mitad, pasando de 267 casos a 142 casos.

En el estado de Florida, en un distrito urbano también se implementó la medida; sin embargo, de acuerdo con lo informado por el medio de comunicación Infobae, en principio la implementación fue complicada porque el número de sancionados creció el primer año por el incumplimiento de la nueva norma.

Después del primer año ya se estabilizó y se empezaron a ver mejorías en torno a las estadísticas y en el desempeño académico.

El estado de Florida, en el año 2023, fue el primero en hacer la aprobación de una política relacionada con el uso de celulares al interior de las escuelas.

En distintas instituciones se han tenido buenos resultados. Foto: Getty Images

Los resultados de pruebas estandarizadas en instituciones donde en principio el uso de este tipo de aparatos era mayor, mostró una mejoría, en promedio estos resultados aumentaron 0,6 puntos percentiles.

Este tipo de medidas, aunque han mostrado buenos resultados, también han sido objeto de críticas y de resistencia para su aplicación.

En una época donde el teléfono celular se vuelve en ocasiones una extensión del cuerpo, restringirlo puede sonar alarmante.

La expectativa sigue creciendo en torno a futuras medidas, maestros han dicho que a raíz de esto sus clases se sienten respetadas.

Esto ha causado que entre los estudiantes haya un crecimiento de la interacción humana al interior de las escuelas, no mediada por este tipo de dispositivos electrónicos.