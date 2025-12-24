MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

El 31 de diciembre del 2025 se dejará de fabricar la MetroCard, tarjeta amarilla que acompañó por más de 30 años a los usuarios del transporte público de la ciudad.

Esta tarjeta era utilizada como acceso a los sistemas del metro y la red de autobuses que operan en la ciudad de Nueva York.

MetroCard Foto: Getty Images

Esta medida la ratificó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). La transición total se haría hacia el sistema OMNY, un sistema de pago sin contacto que se venía implementando desde antes en la ciudad.

De acuerdo con The New York Times, el sistema OMNY ya se está utilizando en más del 90 % de los recorridos.

Metro de Nueva York registra perdidas millonarias: se instalarán dispositivos para evitar la evasión de tarifas

La implementación del sistema OMNY empezó en el año 2019, pero el 31 de diciembre del 2025 sería la fecha final en la que la tarjeta de MetroCard dejará de ser producida.

La MTA prevé que el hecho de dejar de producir esta tarjeta ahorrará cerca de 20 millones de dólares. En el cierre de este año hubo una reducción en la cantidad de máquinas expendedoras, antes eran miles y al cierre solo quedan 16 máquinas activas.

Estas tarjetas eran producidas en Maspeth, Queens. Tras la medida, se ha generado preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en aquellos trabajadores que laboraban en la planta de producción de estas icónicas tarjetas.

Aunque no se sabe de manera certera cuál será el impacto real en los empleados, se menciona que aquellos que antes trabajaban en la planta de tarjetas del MetroCard, ahora, podrán trabajar en el proceso del sistema OMNY, que sería menos demandante.

Se implementará el sistema OMNY totalmente Foto: Getty Images

Las tarjetas de MetroCard no solo ocupaban una dimensión operativa, sino una cultural, la MTA habría lanzado cientos de ediciones especiales de esta tarjeta, cerca de cuatrocientas, con diferentes motivos, como Juego de Tronos, entre muchos otros.

Estas ediciones especiales han despertado el interés de coleccionistas, pues en plataformas como Ebay se venden estas tarjetas, algunas han alcanzado precios de 200 dólares.

Aunque esta etapa de transición modernizaría el sistema, causa nostalgia entre aquellos que les tocó crecer con estas tarjetas.

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Serán los coleccionistas los encargados de hacer que estas tarjetas no queden en el olvido y sean recordadas con cariño después de estar más de 30 años entre los ciudadanos de Nueva York.

En muchos países no solo coleccionan tarjetas de transporte, sino también las populares tarjetas telefónicas que, en algún tiempo, se utilizaron.