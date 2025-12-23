¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Ciclón bomba golpearía la costa oeste de los Estados Unidos y traer consigo nevadas, vientos fuertes, cortes eléctricos y fuertes lluvias.

El Servicio Meteorológico nacional ya ha emitido alertas, de acuerdo con la información disponible este fenómeno podría afectar el norte y el centro de California.

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Las condiciones atmosféricas empeorarían a partir de la noche del día martes y se prolongarían por el resto de la semana, generando así incertidumbre a vísperas de una de las temporadas donde más viajes se realizan.

Mantenerse informado acerca del estado de vuelos. Foto: AP

Se estima que las ráfagas de viento puedan alcanzar 112 kilómetros por hora en zonas de costa y aproximadamente 96 kilómetros por hora en la bahía de San Francisco, según informa TCSAHORA.

El río atmosférico que se está evidenciando en California ha dejado fuertes lluvias y nieve en ciertas zonas, de acuerdo con CNN, en el norte del estado hay un potencial de lluvias importante que puede ocasionar inundaciones hasta el día de hoy.

No se descarta la formación de tormentas eléctricas o tornados a raíz de los fuertes vientos y las tormentas.

Se informa que en las inundaciones acaecidas en California habría fallecido una persona tras quedar atrapado en su automóvil, un agente de policía se dirigió a rescatarlo, rompió las ventanillas, le realizaron reanimación cardio pulmonar pero lamentablemente falleció.

Estados Unidos se ha visto bastante afectado por la presente temporada invernal, en Washington también se reportaron inundaciones de grandes magnitudes que ocasionaron que personas tuvieran que ser rescatadas con botes y helicópteros en días pasados.

En medio de tormentas invernales se recomienda no conducir, hacerlo puede suponer un riesgo muy alto; limítese a hacerlo solo si es necesario.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

La Navidad es una de las épocas con mayor afluencia de pasajeros, vuelos pueden tener retrasos y cancelaciones, por lo tanto, le recomendamos estar en contacto permanente con su aerolínea para evitar sorpresas.

¿Qué es un ciclón bomba?

Es una tormenta que se desarrolla rápidamente que se ocasiona por la caída de la presión atmosférica, esta caída tiene que ser de 24 milibares en un periodo de 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo declarado por John Moore, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, a CBS News, "Un ciclón bomba se produce cuando la presión atmosférica en su centro desciende rápidamente. Para que se considere un fenómeno similar, la presión debe descender aproximadamente 1 milibar, o más, cada hora durante un período de 24 horas".