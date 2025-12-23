Estados Unidos

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Ciclón bomba podría golpear la costa oeste de Estados Unidos afectando a millones de personas en medio de temporada navideña.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de diciembre de 2025, 2:40 p. m.
Golpearía la costa oeste de Estados Unidos.
Golpearía la costa oeste de Estados Unidos. Foto: CIRA

Ciclón bomba golpearía la costa oeste de los Estados Unidos y traer consigo nevadas, vientos fuertes, cortes eléctricos y fuertes lluvias.

El Servicio Meteorológico nacional ya ha emitido alertas, de acuerdo con la información disponible este fenómeno podría afectar el norte y el centro de California.

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Las condiciones atmosféricas empeorarían a partir de la noche del día martes y se prolongarían por el resto de la semana, generando así incertidumbre a vísperas de una de las temporadas donde más viajes se realizan.

El este de Maine y el Atlántico Canadiense podrían sufrir el impacto del meteoro apenas tres semanas después del paso de la tormenta tropical Lee. El impacto de Philippe, que ahora es un sistema de bajas presiones, debería ser más suave.
Mantenerse informado acerca del estado de vuelos. Foto: AP

Se estima que las ráfagas de viento puedan alcanzar 112 kilómetros por hora en zonas de costa y aproximadamente 96 kilómetros por hora en la bahía de San Francisco, según informa TCSAHORA.

Noticias Estados Unidos

Joven se graduó del colegio y seis meses después ya tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

Noticias Estados Unidos

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Noticias Estados Unidos

En medio de tensión con Venezuela, Estados Unidos realiza un nuevo ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico; una persona habría fallecido

Noticias Estados Unidos

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Noticias Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Bogotá envía un mensaje a los colombianos indocumentados y los anima a regresar

Deportes

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Deportes

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

Mundo

China envió contundente mensaje a EE. UU. sobre armamento nuclear y encendió las alarmas en plena escalada de tensiones

El río atmosférico que se está evidenciando en California ha dejado fuertes lluvias y nieve en ciertas zonas, de acuerdo con CNN, en el norte del estado hay un potencial de lluvias importante que puede ocasionar inundaciones hasta el día de hoy.

No se descarta la formación de tormentas eléctricas o tornados a raíz de los fuertes vientos y las tormentas.

Se informa que en las inundaciones acaecidas en California habría fallecido una persona tras quedar atrapado en su automóvil, un agente de policía se dirigió a rescatarlo, rompió las ventanillas, le realizaron reanimación cardio pulmonar pero lamentablemente falleció.

Estados Unidos se ha visto bastante afectado por la presente temporada invernal, en Washington también se reportaron inundaciones de grandes magnitudes que ocasionaron que personas tuvieran que ser rescatadas con botes y helicópteros en días pasados.

En medio de tormentas invernales se recomienda no conducir, hacerlo puede suponer un riesgo muy alto; limítese a hacerlo solo si es necesario.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

La Navidad es una de las épocas con mayor afluencia de pasajeros, vuelos pueden tener retrasos y cancelaciones, por lo tanto, le recomendamos estar en contacto permanente con su aerolínea para evitar sorpresas.

¿Qué es un ciclón bomba?

Es una tormenta que se desarrolla rápidamente que se ocasiona por la caída de la presión atmosférica, esta caída tiene que ser de 24 milibares en un periodo de 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido otro aviso de tormenta invernal para partes del noroeste de Montana
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo declarado por John Moore, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, a CBS News, "Un ciclón bomba se produce cuando la presión atmosférica en su centro desciende rápidamente. Para que se considere un fenómeno similar, la presión debe descender aproximadamente 1 milibar, o más, cada hora durante un período de 24 horas".

Mas de Noticias Estados Unidos

Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años de edad.

Joven se graduó del colegio y seis meses después ya tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

x

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Las primeras imágenes satelitales mostraron a Melissa cuando aún era una tormenta en desarrollo, acumulando energía del océano.

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Ataque a nueva "narcolancha" en aguas del Pacífico por tropas de Estados Unidos. Fue reportada durante el jueves 4 de diciembre del 2025.

En medio de tensión con Venezuela, Estados Unidos realiza un nuevo ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico; una persona habría fallecido

Trump habla sobre groenlandia

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Las propuestas en el Congreso van desde endurecer las deportaciones hasta ofrecer vías de regularización para quienes ya viven en Estados Unidos sin papeles.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá envía un mensaje a los colombianos indocumentados y los anima a regresar

Clark Hunt, CEO de los Chiefs (NFL)

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

DK Metcalf ataca a fan

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

Departamento de Estado de EE. UU.

Administración Trump retira embajadores en más de 20 países: estos son las naciones afectadas

x

Almanaque histórico que se publica desde la época de George Washington hace la predicción del clima para el mes de enero de 2026

Noticias Destacadas