Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

Múltiples tormentas están por arribar en el territorio norteamericano, situación que conlleva que manejar se convierta en algo peligroso.

Preferiblemente en estas situaciones en las cuales el clima no contribuye a que la conducción sea segura, lo mejor sería no salir; sin embargo, acá le dejamos 10 reglas indispensables si definitivamente tiene que manejar en medio de épocas de tormentas invernales:

Revise las condiciones de su vehículo antes de salir:

Verifique frenos y limpiaparabrisas.

Asegúrese de contar con neumáticos de invierno y que estén con la presión adecuada según las indicaciones del fabricante.

Revise el nivel de los líquidos; refrigerante, aceite de motor y líquido de frenos.

Aceite de motor | Foto: Getty Images

Conduzca con precaución:

Aunque pueda parecer seguro conducir rápido, en época invernal las carreteras pueden volverse resbaladizas y ocasionar la perdida de control del vehículo en cualquier momento, procure conducir más lento de lo habitual.

Conserve la distancia:

Aumente la distancia entre vehículos por lo menos tres veces más de lo acostumbrado para evitar choques, principalmente en horas de la noche, cuando la visibilidad disminuye.

Evite frenadas bruscas:

Al frenar bruscamente, el vehículo se puede resbalar y ocasionar un accidente, evítelo al máximo.

Si su vehículo no cuenta con sistema de frenos ABS, bombee el freno suavemente para hacer una maniobra segura.

Si cuenta con sistema ABS, presione firmemente el pedal y el sistema hará el resto.

No usar el control de crucero:

En tormentas o en carreteras con hielo se recomienda no utilizar el control de crucero. El carro puede acelerar en momentos en los cuales pueden ser peligrosos y ocasionar un accidente.

Mantenga las luces encendidas:

La visibilidad en tormentas puede cambiar repentinamente, por lo cual se recomienda mantener las luces encendidas, incluso durante el día.

Llevar las luces encendidas incluso de día. | Foto: Getty Images

No realice maniobras repentinas:

Evite al máximo realizar giros bruscos y tomar curvas a alta velocidad, puede generar deslizamientos y perdida de control sobre el automotor.

Identifique las zonas más peligrosas de su recorrido:

Zonas de montaña.

Carreteras rurales.

Curvas pronunciadas.

Lleve con usted un kit de emergencia:

Linterna.

Cobijas térmicas.

Cables para cargar la batería del carro.

Alimentos no perecederos.

Botiquín básico.

Agregue al kit todo lo que considere necesario en caso de una emergencia.

Manténgase informado

Consulte periódicamente portales oficiales para estar informado de las condiciones del clima, puede encontrar estos datos en las alertas del Servicio Meteorológico Nacional o en aplicaciones confiables como AccuWeather.