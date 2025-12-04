‘AccuWeather’: la herramienta para seguir de cerca el avance de las tormentas en Estados Unidos y estar preparados

Según se informa, una tormenta podría arribar este jueves en las horas de la noche y se prolongaría hasta el viernes en la noche, desde el valle de Tennessee hasta el Atlántico.

La tormenta puede que debido al aire frío que la precede, la precipitación sea en su mayoría en forma de nieve, Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, afirma que es probable que las carreteras estén resbaladizas el viernes en el día, extendiéndose hasta la noche.

También se menciona que Nueva York podría tener el viernes en la noche unas breves nevadas, pero que se podrá experimentar de manera más constante en el sur de la ciudad.

Según declaraciones de Bill Deger, meteorólogo senior de AccuWeather, para Newsweek, "La franja de nieve que se espera, se puede extender desde las montañas de los Apalaches hasta la costa del Atlántico medio el viernes, dejando generalmente una capa de una o dos pulgadas de nieve, es probable que sea la última nevada en gran parte del territorio en el futuro previsible."

Siguen las tormentas invernales en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

AccuWeather se convierte en una herramienta importante para la visualización en tiempo real de las diferentes tormentas y nevadas que tendrán lugar en el territorio estadounidense.

Recomendaciones para utilizar AccuWeather:

Verificar la hora del pronóstico: hay que asegurarse de estar leyendo el pronóstico más reciente. Consultar el radar en tiempo real: de esta manera podrá saber cuando está cayendo y donde (lluvia, hielo, nieve). Activar las notificaciones de alertas locales: AccuWeather puede enviar avisos de nieve, hielo, viento, esto sirve muy bien cuando va manejando. Complemente la información con fuentes oficiales: alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), comunicados de autoridades locales, información de carreteras estatales. Cuando tome una decisión no se base solo en la temperatura: en eventos invernales es más importante la humedad cercana al suelo, tipo de precipitación y punto de congelación.