Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

En redes sociales rondan los videos de un desastroso accidente vial en Estados Unidos que involucró decenas de carros y que fue provocado por una tormenta de nieve que azotó el estado de Indiana días atrás.

El pasado sábado 29 de noviembre se registró un accidente en la Interestatal 70, cerca de la ciudad Terre Haute. De acuerdo con las autoridades locales, la acumulación de hielo en la carretera causó el deslizamiento masivo de vehículos.

Al menos 45 carros se vieron afectados en el incidente: había tanto automóviles como camiones y camionetas.

El accidente se reportó cerca de la 1 de a tarde del sábado 29 de noviembre. | Foto: Getty Images

Según los reportes oficiales, al menos 12 personas resultaron heridas y fueron trasladas a centros médicos cercanos a la zona de los hechos. Hasta este lunes, 1 de diciembre, no se han registrado muertos de aquel accidente.

At least 45 vehicles were involved in a chain-reaction crash on westbound Interstate 70 near Terre Haute, Indiana, over the weekend as a winter storm brought heavy snow to the area. No major injuries were reported. pic.twitter.com/YMsoawwoa2 — AccuWeather (@accuweather) December 1, 2025

Durante la tarde del sábado la carretera fue cerrada, mientras que las agencias de emergencia acudían la rescate de las personas y al levantamiento de los vehículos.

Tras el reporte del choque masivo, alrededor de 1 de la tarde de aquel día, el oficial de información pública de la Policía Estatal de Indiana, Matt Ames, dijo a los periodistas que el accidente no debió haber ocurrido. “Cuando empieza a nevar, la gente debe conducir con precaución, reducir la velocidad, abrocharse el cinturón y mantenerse a salvo”, determinó.

A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

El incidente se registró el fin de semana donde más personas viajaron en el año, en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre. Desde hace semanas as autoridades estaban advirtiendo que los conductores debían extremar precauciones al viajar, además porque el clima ha sido desfavorable.

Según los pronósticos de las agencias del clima locales, en el área metropolitana de Indiana se esperan de 5 a 10 centímetros de nieve dentro de los próximos días. Las autoridades advierten que las carreteras se volverán resbaladizas y peligrosas, en especial en la noche, tras la hora pico, por lo que las personas deben conducir con cuidado.

Las autoridades tardearon al menos 6 horas en recoger los vehículos afectados. | Foto: Getty Images

Se le suma que hay una advertencia de clima invernal en Indianápolis desde las 7 de la noche del lunes, 1 de diciembre, hasta las 7:00 a.m. de martes, por lo que algunos colegios podrían cancelar clases, algunas calles estarán cerradas y la rutina normal de la ciudad podría sufrir alteraciones, en caso de que el clima empeore.