Estados Unidos

Estos son los cajeros automáticos que quedarían fuera de servicio y podrían limitar operaciones en EE. UU.

El clima extremo en invierno puede causar la afectación de este tipo de servicios.

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 5:37 p. m.
Cajeros en Estados Unidos podrían dejar de funcionar durante el invierno si se enfrentan a condiciones climáticas adversas y los corte de energía causados por nieve y tormentas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La temporada invernal en Estados Unidos no solo trae inconvenientes en calles, vías y personas vulnerables, sino que también puede generar afectaciones en distintos servicios de uso cotidiano.

Una de estas situaciones puede darse con los cajeros automáticos, que ante tormentas y nieve, puede dejar de funcionar debido a cortes de energía que merma este tipo se servicios bancarios.

Las nevadas extremas pueden casuar afectaciones eléctricas | Foto: Bloomberg via Getty Images

Esta función en Estados Unidos se conoce como ATM, y sirve para realizar transacciones bancarias de múltiples tipos.

Así bien, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), realizó advertencia sobre los efectos del clima en los cajeros descritos, reseña El Cronista.

Dicho apagones inciden en el sistema de los cajeros mencionados, causando dificultades para los usuarios que decidan usarlos.

El problema se acrecienta si estos dispositivos no cuentan con algún generador o suministro de energía alternativo, diferente a la red eléctrica general. En zonas rurales o condados pequeños es posible que estos inconvenientes se den con mayor frecuencias si se enfrentan a condiciones meteorológicas adversas.

¿Por qué se podría pausar el servicio?

Dado que los cajeros necesitan de una red constante y estable, un apagón causa reinicios, por ende su sistema operativo se limita.

Por esta razón, los usuarios no podrían retirar o depositar dinero en efectivo, consultar saldos ni realizar movimientos o transferencias.

Incluso, hasta que no se restablezca el servicio completamente, es preferible no usar datos ni tarjetas bancarias en los cajeros durante la contingencia, so pena de quedar a la deriva con algún proceso financiero.

Retirada de efectivo, pago de facturas, consulta de saldo, transferencias y cambio de divisas en cajeros automáticos. Concepto de autoservicio.
Se recomienda no insertar tarjetas en los cajeros cunado el fluido eléctrico no esté constante. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, si la tarjeta queda retenida durante el apagón, es posible que el cajero no se la devuelva hasta que la red eléctrica llegue de nuevo.

En este caso, conserve la calma y llame lo más pronto posible a su institución financiera, la cual lo debe asesorar e indicarle los pasos a seguir.

Igualmente, se aconseja adoptar acciones como movimientos en línea y retirar efectivo antes que la las condiciones empeoren, factor que normalmente predicen agencias climáticas con anterioridad.

