Estados Unidos

Estados Unidos investigará a quienes hayan retirado más de este monto de un cajero automático o tengan estas transacciones

Los montos en efectivo serán investigados en zonas ya identificadas.

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 3:27 p. m.
Economia
Los montos designados serán investigados | Foto: Adobe Stock

Disposiciones por parte del Departamento del Tesoro pueden hacer que las autoridades investiguen ciertos movimientos de dinero en efectivo en ciertas localidades que consideran de riesgo para la realización de actividades ilícitas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reeditó una Orden de Identificación Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) modificada para combatir los cárteles ilícitos y otras actividades delictivas, incluido el lavado de dinero, a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.

Así bien, la GTO exige que ciertas empresas de servicios financieros presenten Informes de Transacciones de Divisas a la FinCEN, que incluye movimientos en efectivo que oscilen entre USD$1,000 y USD$10,000 hechas en condados y códigos postales específicos, dice un comunicado oficial.

Lo que dice FinCEN

La directora de la FinCEN, Andrea Gacki, sostiene que “la entidad está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública”.

El Departamento del Tesoro designó al hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, y a otros para sanciones financieras, incluida la congelación de activos y cuentas bancarias de propiedad estadounidense
Las entidades que investigan lavado de activos están ligados con este departamento. | Foto: AP

Los informes generados por esta Orden de Orientación Geográfica seguirán ayudando a las fuerzas del orden a investigar poderosas redes ilícitas que operan a lo largo de la frontera suroeste y más allá”, afirma Gacki en un comunicado oficial.

La disposición tiene vigencia desde el 10 de septiembre de 2025 y va hasta el 6 de marzo de 2026, al menos las investigaciones federales.

Las zonas donde aplicará la medida

El GTO cubre las localidades de Santa Cruz y el condado de Yuma, ubicados en el estado de Arizona.

En Texas, los condados objeto de dicha vigilancia son Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.

Por su parte, en California hacen parte los códigos postales con números 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173 del condado de San Diego.

Bajo el mismo método geográfico, harán parte los códigos postales 92231, 92249, 92281, y 92283 del condado llamado Imperial.

La FinCEN acalara que emite esta nueva Orden de Transacción Monetaria (GTO) para combatir las transacciones ilícitas y, al mismo tiempo, mitigar la carga para las empresas legítimas.

