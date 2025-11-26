El IRS podría visitar casa por casa en Estados Unidos si se dan estas situaciones para asuntos fiscales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) es la encargada de supervisar las obligaciones fiscales de todos las personas y empresas que residan a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Algunos trámites pueden requerir otras instancias, además de la comunicación por correo, uno de los canales predilectos por la agencia federal para comunicarse con los contribuyentes.

Es posible que se presenten algunas situaciones que requieran las visitas de los agentes a las residencias de las personas implicadas en procesos fiscales específicos.

¿En cuáles casos IRS visita la casa de los contribuyentes?

La presencialidad de IRS aplica cuando hubo avisos previos sin respuesta, o cuando el trámite requiere confirmar información en el hogar. La agencia inicia el proceso por medio de una carta y solo avanza a esta instancia en auditorías, cobros o investigaciones.

El IRS puede embargar el sueldo de sus deudores | Foto: Getty Images

Por su parte, los empleados certificados que están avalados para visitar propiedades son agentes de ingresos, oficiales de ingresos, agentes especiales e inspectores de combustible.

Además, cada funcionario está debidamente identificado, y la agencia hace un llamado para evitar estafas de personas inescrupulosas.

Cuando un agente llegue a su vivienda, es necesario verificar que haya recibido una carta que anuncie el motivo de la comunicación presencial.

Es importante tener en cuenta que el IRS no genera pagos por métodos no autorizados, y estos deben hacerse bajo la normativa vigente.

Por otra parte, la agencia nunca contacta a las personas implicadas por intermedio de las redes sociales; las comunicaciones tienen las credencias oficiales de IRS.

Cheque del Tesoro de Estados Unidos con billete de 100 dólares y bandera estadounidense de fondo. | Foto: Getty Images

En ese momento, el agente debe mostrar sus identificaciones oficiales, que incluye un número de serie. Si se pide algún pago, solo hay que transferirlo al Tesoro de EE. UU.

Finalmente, se aclara que no se piden datos bancarios específicos ni algún otro tipo de transferencias de dudosa reputación.