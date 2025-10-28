El IRS emitió un recordatorio dirigido a más de 800 mil profesionales que preparan su declaración de impuestos remunerada en Estados Unidos, que deben renovar su número de identificación de preparador pagado (PTIN), antes de 31 de diciembre.

Sin este requisito, los profesionales no podrán presentar declaraciones en la temporada tributaria 2026 y podrían ser objeto de multas por incumplimiento.

¿Qué es el PTIN y por qué importa?

El IRS exige el PTIN a aquellas personas que preparen declaraciones de renta o reclamos fiscales federales para terceros, a cambio de una remuneración, de acuerdo a lo que informa Newsweek.

Para poder ejercer legalmente esa actividad, el profesional debe:

Tener el PTIN vigente e incluirlo en todas las declaraciones o reclamos que presente.

Renovarlo cada año, pues su vigencia expira al 31 de diciembre del año tributario correspondiente (en este caso, el PTIN para 2025 expira el 31 de diciembre de 2025).

Si no se renueva a tiempo, el profesional podría enfrentar sanciones bajo el código tributario (por ejemplo, la sección 6695), órdenes de imposición de multas, o incluso acciones disciplinarias por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS (Office of Professional Responsibility).

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Detalles claves para la renovación del PTIN 2026

Entre los aspectos más importantes del comunicado de prensa dado a conocer por el IRS, está la ventana para renovar los PTIN para la temporada de impuestos de 2026, que ya está abierta.

La tarifa para obtener o renovar un PTIN es de 18,75 dólares, no reembolsable. Se puede completar en línea a través del portal oficial irs.gov/taxpros. El IRS estima que el trámite dura menos de 15 minutos.

Quienes prefieran hacerlo por correo pueden usar el Formulario W-12, pero el proceso podría demorar hasta seis semanas.

Para 2026, se incorpora una capa adicional de seguridad: los preparadores que posean número de seguro social deberán verificar su identidad mediante ID.me, un servicio de verificación de identidad de terceros.

Aquellos que no posean número de seguro social seguirán usando el método tradicional de acceso.

Riesgos si no se renueva a tiempo

Los preparadores que no renueven su PTIN antes del 31 de diciembre de 2025 podrían no poder preparar declaraciones pagadas para terceros hasta que su PTIN esté vigente.

También pueden estar expuestos a sanciones o multas bajo los mecanismos del IRS, y ser sujetos de revisiones o medidas disciplinarias por parte de esta entidad.