Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

La polémica medida federal que promete ‘cero impuestos’ sobre horas extra genera confusión y expectativas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de febrero de 2026, 4:43 p. m.
Edificio del IRS, donde se definen las normas fiscales que afectan sus horas extra (Foto: J. David Ake/Getty Images).
Millones de trabajadores en EE. UU. celebran el llamado “No Tax on Overtime”, pero el IRS aclara que la deducción tiene límites y condiciones.

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Lo que debe saber sobre la deducción de horas extra y cómo afecta su salario neto

A partir de la temporada de impuestos 2026, la forma en que se grava el pago de horas extras cambió de manera significativa con una reforma fiscal aprobada en 2025.

El llamado No Tax on Overtime (Sin impuestos sobre las horas extra) ha generado confusión, titulares engañosos y expectativas que no siempre reflejan la realidad jurídica y contable.

La medida forma parte de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), promulgada el 4 de julio de 2025 y que introdujo, entre otras disposiciones, una nueva deducción fiscal federal específica para una porción de la remuneración por horas extra.

El IRS aclara las dudas sobre el pago de las horas extras para los trabajadores norteamericanos

Aunque el título sugiere una exención total, expertos fiscales y pronunciamientos del propio Servicio de Impuestos Internos (IRS) insisten en que se trata de una deducción limitada y sujeta a condiciones estrictas, no de una eliminación de impuestos sobre todo el ingreso por horas extra.

El IRS aclaró en una serie de preguntas frecuentes publicadas en enero de 2026 que la deducción está disponible para los años fiscales 2025 a 2028.

Solo aplica al componente del pago por horas extra que excede la tarifa normal de pago, lo que se conoce como el “prémium” o prima de horas extra, por disposición de la Ley de Normas Laborales Justas (Ley de Normas Laborales Justas).

En términos simples, si un trabajador gana 20 dólares por hora y su pago por horas extra es de 30 dólares (tiempo y medio), solo los 10 dólares que superan la tarifa base pueden ser deducidos de los ingresos sujetos a impuesto federal.

El resto de su salario, incluido ese pago extra, sigue siendo parte de su ingreso bruto, como se explica en la página especializada Kiplinger.

Como señala un especialista citado por Newsweek, no se trata de un “pago libre de impuestos” en el sentido tradicional, sino de una deducción que reduce la base gravable al presentar la declaración anual.

IRS, define las nuevas reglas sobre horas extra.
IRS, define las nuevas reglas sobre horas extra. Foto: Newsday via Getty Images

Quién puede beneficiarse y quién no

No todos los trabajadores que reciben pago por horas extra podrán beneficiarse de la deducción.

Para calificar, el empleado debe estar legalmente obligado a recibir pago de horas extra bajo la Ley de Normas Laborales Justas.

Esto deja fuera a ciertos asalariados exentos y a quienes reciben pagos de horas extra por contrato u otras normas distintas a las federales.

La deducción también está condicionada por el nivel de ingresos, ya que comienza a disminuir gradualmente para quienes superan un ingreso bruto ajustado modificado de 150.000 dólares (300.000 dólares para declaraciones conjuntas) y desaparece completamente a partir de límites superiores establecidos por la ley.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

Además, expertos fiscales señalan que la deducción solo puede reclamarse al presentar la declaración de impuestos, y no se traduce automáticamente en un mayor ingreso neto por nómina a lo largo del año.

Este punto ha desinflado expectativas entre trabajadores que esperaban ver un aumento inmediato en su salario disponible.

