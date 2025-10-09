El IRS reduce personal drásticamente: estas serán las consecuencias para los contribuyentes

La falta de un acuerdo presupuestal en el Congreso ha ocasionado la suspensión temporal de actividades en varias entidades federales.

Es por eso que ante la nueva situación laboral, entidades como el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, ha decidido suspender a casi la mitad de su personal hasta que finalice el cierre anunciado por el Gobierno.

La determinación está inquietando a los contribuyentes, sobre todo a aquellos cuya extensión de presentación de obligaciones se había extendido hasta este mes de octubre.

¿Esta decisión influye en la presentación de impuestos?

La mayoría de los estadounidenses ya han presentado y pagado sus impuestos de 2024, pero los que tienen una prórroga deben pagar el 15 de octubre.

Esta fecha sigue inmortificada, así que lo mejor es que quienes tengan obligaciones tributarias pendientes las paguen lo más pronto posible, previendo posibles retrasos en los procesos, por la falta de personal.

Tenga en cuenta que los intereses y las multas seguirán acumulándose sobre los impuestos no pagados durante este periodo de cierre.

Según TaxAct, el procesamiento de las declaraciones de impuestos de individuos, empresas y organizaciones exentas continúa en curso, y la mayoría de las presentadas electrónicamente seguirán avanzando con normalidad en el sistema pese al cierre.

Pese a la reducción de personal, los funcionarios del IRS seguirán prestando sus servicios para que quienes tengan obligaciones tributarias puedan ponerse al día. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasa con los empleados suspendidos?

De hecho, la semana pasada, el presidente Donald Trump dijo que se espera que aproximadamente 750 mil trabajadores de las agencias federales quedarán suspendidos.

Ante la situación, el IRS emitió un comunicado de urgencia en el que anunciaban que la mayoría de las operaciones a cargo de esta entidad quedarían cerradas.

De acuerdo a este anuncio, los que no están exentos “son suspendidos y colocados en un estado sin pago y sin servicio hasta nuevo aviso; sin embargo, todos los empleados deben planear presentarse a trabajar para su próximo período de servicio. Los empleados tendrán hasta cuatro horas para cerrar los requisitos de trabajo y recibir una notificación formal de licencia”.

Es así como solo el 53.6 por ciento del personal, 39,870 empleados del IRS, continuará trabajando mientras el gobierno permanezca cerrado.

Inicialmente, se había recurrido al Plan de Contingencia de Asignaciones Caducadas, el cual cubrió los primeros 5 días del cierre, gracias al cual las operaciones se habían mantenido sin aparente dificultad.

Sin embargo, esa ayuda de fondos operacionales ha llegado a su fin, por lo que las entidades federales han iniciado la suspensión de varios de sus empleados.

El aviso a los trabajadores confirma que tanto los empleados suspendidos como los que aún trabajan recibirán el pago retroactivo una vez que concluya el cierre.

Pero surgen dudas debido a la publicación de un memorando por parte de la Casa Blanca, en el que se sugería podrían no recibir esta compensación, pese a la Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno de 2019.