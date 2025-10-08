Importante alivio en las multas de las compañías financieras en Estados Unidos: esto fue lo que anunció en IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha hecho un importante anuncio que beneficiará a las entidades financieras y a las compañías de transferencia de dinero en Estados Unidos.

Se trata de una medida a través de la cual no enfrentarán sanciones inmediatas si no depositan correctamente un impuesto federal sobre el consumo de ciertos servicios financieros, al ofrecer un periodo de gracia que ya ha entrado en vigencia.

¿Por qué se da esta medida?

Según lo que ha afirmado el IRS, la norma tiene como objeto dar un tiempo a las instituciones para adaptar sus sistemas, mientras se implementa el impuesto a la transferencia de remesas, bajo la Ley One Big Beautiful Bill.

Una vez finalice el periodo de gracia, la entidad espera que ya estén dadas las condiciones para poder pagar este impuesto sobre las remesas.

A partir de enero del 2026, los proveedores de transferencias deberán cobrar un impuesto de transferencia de remesas del 1 por ciento de ciertos remitentes.

Además, tendrán que realizar depósitos quincenales y presentar declaraciones trimestrales ante el IRS, conforme a lo se establece en la Ley One Big Beautiful Bill.

El nuevo impuesto se aplicará a transacciones realizadas con efectivo, giros postales, cheques de caja o cualquier otro instrumento físico similar.

En un comunicado de prensa emitido el 7 de octubre, IRS anunció que proporcionará alivio de las sanciones durante los primeros tres trimestres de 2026, con el fin de ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas reglas.

“El Tesoro y el IRS entienden que podría haber desafíos para implementar la nueva ley y han determinado que es de interés para una administración tributaria sólida proporcionar un alivio limitado de las multas relacionadas con los depósitos de impuestos de transferencia de remesas”, afirma el comunicado de prensa.

A partir de enero del 2026, los proveedores de transferencias deberán cobrar un impuesto de transferencia de remesas del 1 por ciento de ciertos remitentes. | Foto: Getty Images

¿Cómo se aplicará la medida del IRS?

De acuerdo con el Aviso 2025-55, los proveedores de servicios de remesas que no depositen el monto exacto de impuestos durante el período inicial podrán evitar sanciones si realizan los depósitos dentro del plazo establecido, aun cuando los cálculos sean incorrectos.

La normativa también autoriza a los proveedores a aplicar las reglas de puerto seguro de depósito previstas en las Regulaciones de Procedimiento de Impuestos Especiales durante los tres primeros trimestres de 2026, incluso en casos de pagos insuficientes.

No obstante, las empresas deberán demostrar causa razonable para acceder a este alivio, lo cual se reconoce cuando el contribuyente ha actuado de buena fe al declarar y cumplir con sus responsabilidades fiscales.

El Aviso 2025-55 representa un esfuerzo del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por ofrecer flexibilidad y orientación a los proveedores de transferencias de remesas durante la implementación inicial de los nuevos impuestos especiales.

Si bien las disposiciones de alivio temporal y las reglas de “puerto seguro” buscan evitar sanciones injustas por errores de cálculo o adaptación, las empresas siguen obligadas a demostrar cumplimiento y buena fe en sus declaraciones.