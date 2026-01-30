Escándalo millonario en Estados Unidos: Donald Trump demanda al Servicio de Impuestos Internos y reclama 10.000 millones de dólares

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), haciendo una reclamación por 10.000 millones de dólares por el daño a sus negocios que presuntamente le produjo la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El presidente gringo presentó la demanda a título personal, despojándose de su figura presidencial para hacerlo, junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y el conglomerado familiar, The Trump Organization.

Millonaria demanda. Foto: El País

La demanda precisa que el IRS y el Departamento del Tesoro “tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes”.

Durante su primer periodo presidencial, las declaraciones de impuestos de Trump fueron foco de especulación, después de que el presidente no quisiera seguir con la tradición de sus predecesores y se negara a publicarlas como candidato.

Los documentos en cuestión fueron filtrados a la prensa por Charles “Chaz” Littlejohn, un exempleado del IRS, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, de acuerdo con la demanda.

“Los acusados han causado a los demandantes daños reputacionales y financieros, vergüenza pública, mancharon su reputación empresarial, los han presentado bajo una luz falsa y han afectado negativamente la figura pública del presidente Trump y los demás”, se lee en el documento presentado ante un tribunal federal en Miami.

Littlejohn se declaró culpable en 2023 por la filtración. Actualmente, cumple una condena de prisión de cinco años a raíz del caso.

El New York Times informó en septiembre de 2020 que Trump pagó solo 750 dólares en el impuesto federal sobre la renta en 2016 y 2017, y no pagó nada durante 10 de los 15 años anteriores, lo que sin duda levantó críticas.

Donald Trump demanda a la IRS. Foto: Getty Images

No es la primera vez que el presidente presenta un reclamo legal contra el Gobierno federal que él dirige.

Donald Trump, según el New York Times, reclamó 230 millones de dólares al Departamento de Justicia por las investigaciones en su contra por el manejo inadecuado de documentos clasificados y por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Es importante recordar que Donald Trump, aparte de ser el presidente de los Estados Unidos, ha sido un empresario con presencia en diferentes sectores, lo que le ha permitido acumular una fortuna aproximada de 7.300 millones de dólares, según Forbes.

Crece la expectativa en torno a cómo concluirá la polémica por las filtraciones de las declaraciones de impuestos del presidente norteamericano, Donald Trump.

*Con información de AFP.