Estados Unidos

Nuevas tarifas del IRS en EE. UU.: cuánto deberán pagar los contribuyentes en el 2026

Los cambios para los próximos pagos de impuestos están ajustados a los ingresos de las personas y a la inflación.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 2:48 a. m.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) anunció una serie de cambios que se empezarán a implementar a partir del año entrante.

En primera instancia, se resalta que aquellas personas que reciban un aumento en su salario para el 2026, probablemente no verán alteraciones en su tasa impositiva, gracias a los nuevos calendarios que ha publicado el servicio nacional.

Para los ciudadanos que ganarán lo mismo, o incluso menos, las tasas pueden disminuir.

Estas modificaciones de los escalafones impositivos que establece el IRS suelen compensar la inflación. Por lo tanto, una familia que declara ingresos altos cada nómina, pero que no evidencia un aumento en su poder adquisitivo, no pasará a pagar más impuestos.

Contexto: El nuevo plan de Donald Trump busca dar U$1.000 a cada bebé estadounidense: así funcionaría el programa

La principal organización del mundo dedicada a la política fiscal, Tax foundation, determinó que las personas que vayan a pagar sus impuestos en abril del 2027, podrán ver que los umbrales de escalas tributarias aumentaron alrededor de 2,7 %, en comparación con el año anterior, como respuesta a la inflación.

La organización lo explica al ejemplificar que si un hogar paga una tarifa de impuestos cerca del tope en el 2025, y para el próximo año tiene ingresos ligeramente mayores, no necesariamente pasará al siguiente escalafón de tarifas para el 2027. Además, para el caso contrario —en el que una familia obtenga ingresos menores— podría ver reducción en sus pagos obligatorios a la nación.

Contexto: Importante alivio en las multas de las compañías financieras en Estados Unidos: esto fue lo que anunció en IRS

El IRS también ha ajustado la deducción estándar, o el límite que una familia puede deducir.

Para el 2026, esa tarifa estándar aumentará un 7,3 % para todos los ciudadanos que superen la tasa de este año. Es decir, alcanzará los 32.200 dólares para las parejas casadas que declaren juntos. Para los ciudadanos solteros, corresponde a un pago de 16.100 dólares, y para las parejas que presenten declaraciones individuales, la tarifa alcanzará los 24.150 dólares.

El Servicio de Impuestos Internos ha compartido estos anuncios durante octubre, que ha estado atravesado por el cierre de gobierno, lo que ha provocado la suspensión de decenas de empleados y una falta importante de personal.

Contexto: Estos son los apoyos económicos y fiscales de la ‘Big Beautiful Bill’ que beneficiará a las familias norteamericanas

Documentos presentados por el gobierno demuestran que la administración nacional ha despedido alrededor de 1.500 personas del Departamento del Tesoro desde el inicio de este mes. Los recortes afectaron principalmente al organismo de impuestos, con énfasis en el sector de recursos humanos y tecnología de la información.

