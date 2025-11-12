El mensaje ya aparece en la web oficial del organismo: “Direct File is closed”. Con esa breve frase, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confirmó el cierre de su sistema gratuito de presentación de declaraciones.

Una herramienta lanzada en 2024 para simplificar el proceso tributario y reducir la dependencia de plataformas privadas, llega a su fin.

¿Por qué se cancela ‘Direct File’ para 2026 y qué significa para los contribuyentes?

La decisión de que Direct File no esté disponible para la temporada de presentación de impuestos del 2026 (filing season 2026), se basa en varias razones recogidas por diversos especialistas y medios.

Entre los argumentos están que, aunque el uso creció a cerca de 300 000 declaraciones en 2025 en 25 estados, aún representaba una porción muy pequeña del total.

De igual manera, el sector privado de preparadores de impuestos ejerció presión significativa para frenar la expansión de un sistema que competía con sus productos, según se registra en el Washington Post.

De acuerdo al IRS, muchos de los empleados que trabajaban en Direct File fueron reasignados o dejaron la agencia, lo que complicó su continuidad.

La eliminación del programa tiene implicaciones concretas, por ejemplo, si usted esperaba usar Direct File en 2026, deberá buscar otra alternativa, ya sea el programa gratuito Free File (con requisitos de elegibilidad), un software comercial de pago o incluso la opción de presentar sus documentos en papel, como lo indica la página VisaVerge.

Los estados que se integraron al piloto deberán adaptar sus sistemas o alianzas para garantizar que los contribuyentes tengan opciones fiables.

A raíz de esta decisión, se levanta una discusión más amplia sobre el rol del Gobierno en ofrecer servicios gratuitos de presentación tributaria y sobre hasta qué punto el sector privado debe asumir esa carga.

Finalmente, los contribuyentes con situaciones simples (ingresos de W-2, pocos créditos, sin complejidades), se quedan sin la opción de evitar software comercial o intermediarios.

Esto significa la necesidad de adaptarse y verificar qué alternativas tienen para la temporada de 2026. Hay que prepararse para posibles costos adicionales y monitorear el anuncio del IRS sobre lo que vendrá.

El portal oficial del IRS ya muestra el mensaje “Direct File is closed”, confirmando el cierre del programa gratuito de declaración de impuestos que beneficiaba a cientos de miles de contribuyentes en Estados Unidos | Foto: Getty Images

¿Qué era ‘Direct File’?

El IRS lanzó Direct File como un piloto tecnológico para ofrecer a los contribuyentes elegibles (en estados seleccionados), la posibilidad de presentar directamente su declaración federal, y en algunos casos estatal, sin intermediarios de software comercial, según lo afirma el Servicio de Impuestos Internos.