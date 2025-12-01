La temporada invernal en Estados Unidos arrancó con una fuerza inusual.

Este lunes, una tormenta ártica cubrió grandes franjas del país con nieve pesada, lluvia helada y ráfagas capaces de reducir la visibilidad a apenas unos metros, generando interrupciones generalizadas en la movilidad aérea y terrestre.

¿Cómo amaneció Estados Unidos frente a la ola invernal?

Según ABC News, la mañana comenzó con más de 12.000 vuelos demorados y más de 1.000 cancelados, un número que siguió aumentando con el avance del sistema climático.

Aeropuertos clave como Chicago, Detroit, Atlanta, Filadelfia y los tres principales de Nueva York reportaron operaciones severamente afectadas, con largas filas de pasajeros y personal de aerolíneas luchando por reacomodar itinerarios.

El panorama en tierra no fue más alentador. De acuerdo con Kiro 7 News, cientos de rutas interestatales permanecieron bajo advertencias de clima invernal.

Algunos tramos fueron cerrados temporalmente por acumulación de nieve, hielo o choques en cadena provocados por la visibilidad reducida.

Autoridades locales pidieron evitar cualquier desplazamiento no esencial.

El impacto también alcanzó a aerolíneas regionales y aeropuertos medianos. Un reporte de Travel and Tour World, publicado hoy, confirmó más de 1.000 cancelaciones adicionales y al menos 1.230 demoras en ciudades como Huntsville, Orlando, Palm Beach, La Crosse y Madison, en un efecto dominó alimentado por la meteorología adversa y la alta demanda postfestiva.

Equipos de emergencia trabajaron durante horas para despejar varias carreteras en Esta dos Unidos tras el avance del sistema invernal. | Foto: Getty Images

¿Qué dicen los expertos sobre el clima de esta semana?

Mientras tanto, los meteorólogos advierten que el país podría enfrentar una semana complicada.

Una segunda tormenta se aproxima al noreste, especialmente en Nueva Inglaterra, donde se esperan acumulaciones significativas que podrían agravar el colapso en rutas y aeropuertos.

Fuentes locales advierten que la nueva ola podría dejar “más de un pie de nieve” en zonas críticas.

Para millones de personas, el resultado ha sido un inicio de diciembre marcado por la incertidumbre.

Viajeros varados, carreteras resbaladizas, aeropuertos saturados y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional configuran una escena que podría repetirse durante toda la semana.

Las autoridades recomiendan monitorear actualizaciones oficiales, evitar conducir en zonas afectadas por hielo o nieve intensa y, en caso de viaje aéreo, revisar con antelación el estado del vuelo.

Con dos tormentas encadenadas y un país en plena temporada de desplazamientos, el invierno en EE. UU. no piensa dar tregua.

Mientras millones de personas siguen pendientes de las alertas y los pronósticos, el país se adentra en una temporada invernal que promete ser tan impredecible como peligrosa.

Con una nueva tormenta aproximándose y estados enteros aún intentando recuperarse del caos de este fin de semana, las autoridades insisten en que la prevención será la clave para evitar tragedias en las carreteras y en los aeropuertos.