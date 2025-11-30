Navidad es una de las épocas del año más pintorescas en Estados Unidos, no solo por la nieve que adorna las calles y paisajes, sino por la decoración particular que se integra de forma estética al invierno proveniente del vórtice polar.

Así bien, a pesar del frío, miles de personas recorren distintos lugares para apreciar hombres de nieve con bufanda, la figura mítica de Santa Claus, renos, trineos y juegos de luces que resaltan las distintas propiedades públicas y privadas.

En McAdenville, a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte, más de 450.000 luces iluminan la aldea, que tiene el apodo de Christmas Town USA, con más de 600.000 visitantes en esta época del año.

El pueblo es conocido en EE. UU. como la Villa de la Navidad. | Foto: Red social X: API

Son 33 árboles los que se alinean en su perímetro, reflejándose en el agua, mientras que las calles se cierran para que los visitantes tomen chocolate caliente o disfruten de la música navideña.

En Branson, estado de Missouri, el centro comercial histórico del centro de Main Street tiene farolas envueltas en una guirnalda y luces parpadeando en los árboles a lo largo del camino, según Verbling.

Por su parte, en Elkhart Lake, Wisconsin, está el Mercado de Navidad del Viejo Mundo, que está basado en mercados tradicionales en Alemania.

Echo Lake at Christmas. You might see a lot of this scene over the next 30 days. pic.twitter.com/ZalpZq4rV2 — Diservations (@diservations) November 25, 2025

Casi 100 vendedores de la región se disponen a ofrecer artesanías, arte y las tradicionales tortas de schnitzel, sauerbraten y papas, platos típicos del país germánico.

En Nueva York, la Capital del Mundo, hay cientos de atractivos turísticos gratuitos y decoraciones típicas de la Navidad a nivel mundial.

Los neoyorquinos suelen visitar el lugar para celebrar la temporada navideña. | Foto: Getty Images

Su icónico árbol de Navidad en Rockfeller Center y Bryant Park marcan la temporada en Manhattan. Pistas de hielo se deslizan sobre Central Park, y los locales comerciales más reconocidos decoran con las tendencias más recientes.

En Odgen, Utah, la temporada se basa en su centro de Navidad Village conocido como Ogden’s Christmas Village.

Great atmosphere in Crumlin Village tonight as the Christmas Tree, under the shadow of St. Agnes' Church, gets lighted up. pic.twitter.com/waekgNpajA — Peter Dooley (@PeterDooleyDUB) November 26, 2025

Los paseos en el Tren Expreso Polar divierten a los menores de edad, ya que la locomotora pasa a través de un túnel resplandeciente pintado con flores navideñas.