Las ciudades de Estados Unidos más pintorescas y mejor decoradas para disfrutar la Navidad. Hay villas de Santa Claus y luces de lujo

La temporada navideña se enmarca por las decoraciones y la ambientación de las calles.

Redacción Mundo
30 de noviembre de 2025, 10:15 a. m.
La ciudad tiene decoraciones navideñas basadas en historias europeas. | Foto: Getty Images

Navidad es una de las épocas del año más pintorescas en Estados Unidos, no solo por la nieve que adorna las calles y paisajes, sino por la decoración particular que se integra de forma estética al invierno proveniente del vórtice polar.

Así bien, a pesar del frío, miles de personas recorren distintos lugares para apreciar hombres de nieve con bufanda, la figura mítica de Santa Claus, renos, trineos y juegos de luces que resaltan las distintas propiedades públicas y privadas.

En McAdenville, a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte, más de 450.000 luces iluminan la aldea, que tiene el apodo de Christmas Town USA, con más de 600.000 visitantes en esta época del año.

El pueblo es conocido en EE. UU. como la Villa de la Navidad. | Foto: Red social X: API

Son 33 árboles los que se alinean en su perímetro, reflejándose en el agua, mientras que las calles se cierran para que los visitantes tomen chocolate caliente o disfruten de la música navideña.

En Branson, estado de Missouri, el centro comercial histórico del centro de Main Street tiene farolas envueltas en una guirnalda y luces parpadeando en los árboles a lo largo del camino, según Verbling.

Por su parte, en Elkhart Lake, Wisconsin, está el Mercado de Navidad del Viejo Mundo, que está basado en mercados tradicionales en Alemania.

Casi 100 vendedores de la región se disponen a ofrecer artesanías, arte y las tradicionales tortas de schnitzel, sauerbraten y papas, platos típicos del país germánico.

En Nueva York, la Capital del Mundo, hay cientos de atractivos turísticos gratuitos y decoraciones típicas de la Navidad a nivel mundial.

Los neoyorquinos suelen visitar el lugar para celebrar la temporada navideña. | Foto: Getty Images

Su icónico árbol de Navidad en Rockfeller Center y Bryant Park marcan la temporada en Manhattan. Pistas de hielo se deslizan sobre Central Park, y los locales comerciales más reconocidos decoran con las tendencias más recientes.

En Odgen, Utah, la temporada se basa en su centro de Navidad Village conocido como Ogden’s Christmas Village.

Los paseos en el Tren Expreso Polar divierten a los menores de edad, ya que la locomotora pasa a través de un túnel resplandeciente pintado con flores navideñas.

Finalmente, los villancicos son organizados por grupos de adultos o niños que participan recorriendo las casas de los pueblos, exaltando una tradición estadounidense.

