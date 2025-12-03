Suscribirse

Estados Unidos

Increíble video: así rescataron la tractomula que quedó colgando de un puente en Virginia Occidental, EE.UU.

Lea los detalles de la impactante escena del rescate de una tractomula que quedó suspendida en un puente de Virginia Occidental, Estados Unidos.

Luciano Andrey Sánchez Florez

3 de diciembre de 2025, 6:10 p. m.
El rescate de la tractomula es digno de película.

El conductor del vehículo fue afectado por la primera gran tormenta de invierno, la misma que ocasiona condiciones extremas para los conductores. El suceso tuvo lugar en Virginia Occidental, el pasado martes en horas de la mañana.

El conductor de este vehículo de carga, que trasportaba ladrillos, duró varias horas suspendido en el aire, en un puente de la carretera U.S. 35. Según lo informado por distintos medios de comunicación locales, el conductor perdió el control de la carga y del vehículo y posteriormente quedó en el aire.

El trabajo de los rescatistas tuvo que ser milimétrico, debido a la alta complejidad que requería el caso. Tuvieron que rescatar al conductor haciendo uso de un camión con escalera que facilitara la maniobra.

La probabilidad que se ocasionen accidentes aumenta de manera considerable en las épocas de invierno, además, no solo genera accidentes viales; también problemas transversales, como la congestión en los aeropuertos a raíz de la cancelación de vuelos. El aeropuerto de Chicago O´Hare fue el más afectado el pasado fin de semana, con más de 930 cancelaciones y cerca de 750 retrasos reportados al medio día.

Contexto: Las zonas que afectará la ola de frío en EE. UU.; tormentas intensas y “nevadas contundentes”

El accidente del camión en Virginia Occidental no es el único antecedente reciente, pues en una autopista de Indiana se presentó un choque múltiple, en el que estuvieron involucrados más de 40 vehículos, el hecho tuvo lugar en la autopista Interestatal 70, cerca de la ciudad de Terre Haute.

Equipos de emergencia trabajaron durante horas para despejar varias carreteras en Esta dos Unidos tras el avance del sistema invernal.
Así son las tormentas de nieve en Estados Unidos.

Afortunadamente, el conductor de la tractomula en Virginia Occidental salió ileso. Las autoridades recomiendan tener precaución, particularmente en circunstancias como las que se viven actualmente con las tormentas de nieve.

