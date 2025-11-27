El clima en Estados Unidos sigue con frentes gélidos y algunas tormentas en varias zonas del país, convirtiendo el fin de semana festivo del Día de Acción de Gracias en una temporada fría con un ambiente propio de enero, cuando el invierno se encuentra en su punto más álgido.

Los pronósticos sostienen que un frente de aire gélido proveniente de Canadá impactará desde el jueves 27 de noviembre, y se prolongará mínimo hasta el fin de semana previo al comienzo del mes de diciembre.

Varios estados de EE. UU. están siendo afectados por anomalías del vórtice polar y aire helado generado en Canadá. | Foto: NWS

Así bien, la temperatura podría estar inusualmente más baja que el promedio histórico de esta época del año, afectando estados del Atlántico Medio, Noroeste, Nueva Inglaterra, y los Grandes Lagos.

Nieve por efecto lago

La masa de aire helado se combina con grandes cantidades de agua aún cálida, lo que genera nieve en las zonas que rodean este tipo de cuerpos acuáticos.

Los estados más afectados en este rubro serán Nueva York, que limita con el Lago Erie y Ontario, y Michigan, que lo baña el lago con el mismo nombre.

Una pareja camina por la costa helada del lago Michigan un día después de que una tormenta invernal que duró un fin de semana arrojó alrededor de un pie de nieve en el área. | Foto: AP

Las predicciones del NWS (Servicio Meteorológico Nacional) marcan que la temperatura ambiente podría llegar hasta los -15° C en algunas zonas.

Las zonas más afectadas en este punto serán norte y oeste de Michigan, el noreste de Ohio, el noroeste de Pensilvania y gran parte de Nueva York.

Estados que podrían tener problemas con los desplazamientos

En las Llanuras del Norte habrá una combinación entre aire ártico otros sistemas que producirán nieve de hasta 30 centímetros en los lugares más afectados que incluyen los estados de Montana, Misuri, Indiana Des Moines en Iowa, Rochester ubicada en Minnesota, Madison en Wisconsin y Chicago, estado de Illinois.

Central Park, Harlem, el puente George Washington y el río Hudson durante el invierno, en la nieve y el hielo al final del día. | Foto: Getty Images

Por su parte, los estados de Texas, Misisipi, Louisiana y Arkansas podrían presentar tormentas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.

Ante dicho clima, las autoridades recomiendan conducir con precaución en las vías locales e interestatales, sobre todo por el desplazamiento masivo debido al Thanksgiving Day.