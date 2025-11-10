Suscribirse

Estados Unidos

Poderoso frente de frío impacta Chicago: videos muestran las potentes nevadas en la ciudad. ¿Cuánta nieve caerá?

Las temperaturas han bajado hasta los -6° C.

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 5:34 p. m.
La Ciudad de los Vientos enfrentan nevadas que podría llegar a niveles históricos si las condiciones climáticas siguen complicándose. | Foto: Red social X: API

En Chicago, la ciudad más importante del estado de Illinois, se está presentando un poderoso frente de frío que podría generar una nevada histórica, teniendo en cuenta que apenas es la segunda semana de noviembre y el invierno no ha empezado.

Contexto: Nevada en Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos: 5 regiones donde se espera nieve este 27 de noviembre

Los habitantes de la Ciudad de los Vientos han tenido que soportar temperaturas de hasta -6°C desde la noche del domingo 9 de noviembre, pero reportes en redes sociales muestran que las condiciones meteorológicos siguen aumentando desde la mañana del lunes 10 de noviembre.

Videos de cámaras de seguridad, usuarios de X y de agencias climáticas muestran lugares como el Downtown de Chicago, cubierto de nieve y con poca visibilidad. Incluso, ha habido afectación en varios suburbios y limitando la movilidad.

Lo que dice el NWS sobre la nieve en Chicago

Según el NWS (Servicio Meteorológico Nacional), "una franja estrecha e intensa de nieve por efecto lago, de solo unos 16 km de ancho, podría generar truenos, ráfagas de viento cercanas a 56 km/h y visibilidad casi nula en su punto máximo" en la ciudad y sus afueras.

Contexto: Nevada en Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos: 5 regiones donde se espera nieve este 27 de noviembre

La contingencia se debe a que del norte de Estados Unidos viene un fenómeno polar que se originó en Canadá. El frente se combina con el agua dulce, aún cálida, de los Grandes Lagos, con afectación en Illinois, Wisconsin y Michigan.

Algunas zonas de la ciudad podrían experimentar hasta 30 cm de nieve, que podría intensificarse no solo por el frente de frío, sino por una fuerte masa de aire ártico.

La mayor nevada registrada hasta ahora en Chicago fue de 30 centímetros en 1985, pero hay que remontarse a 2015 para encontrar nieve de 25 centímetros en el mes de noviembre.

Contexto: Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

Las autoridades han instado a los conductores a tener extrema precaución no solo por la visibilidad reducida, sino por carreteras resbaladizas y el alto volumen de nieve.

Además, instan a las personas a usar ropa adecuada para el frío, si es posible con varias capas, y hacer uso de la calefacción en la medida que se pueda.

