Nevada en Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos: 5 regiones donde se espera nieve este 27 de noviembre

Los modelos climáticos anticipan un Día de Acción de Gracias inusualmente frío en el oeste de Estados Unidos y Nevada figura entre los estados donde la nieve podría sorprender a los viajeros y alterar los planes festivos.

El fenómeno de La Niña y el frente polar anticipado podrían producir desde chubascos hasta nevadas moderadas en las regiones más elevadas, justo en una de las fechas con mayor movimiento en las carreteras del país.

Una alerta para viajeros

Según un análisis reciente publicado en El Comercio, el fenómeno de La Niña tendrá un papel relevante en este escenario, pues se espera que la oscilación atmosférica genere lluvias intensas, frío temprano y nevadas en zonas elevadas de EE. UU.

Lo anterior significa que lugares como Nevada tendrán presencia de posibles chubascos y cielos nublados, hacia la parte occidental del estado.

En las áreas montañosas, como la cordillera de la Sierra Nevada o en las mayores altitudes del estado, se anticipan nevadas ligeras a moderadas, que podrían afectar carreteras y accesos turísticos.

La combinación del tráfico elevado, por el Día de Acción de Gracias y la posibilidad de condiciones atmosféricas adversas, podrían traducirse en retrasos y cierres de rutas, por lo que es mejor estar alerta a las actualizaciones climáticas y planear los viajes por tierra con bastante anticipación.

Las autoridades advierten que las nevadas previstas en Nevada podrían afectar la visibilidad y el tránsito en carreteras durante el feriado de Acción de Gracias. | Foto: Getty Images

Para quienes necesiten dirigirse a Nevada o pasar por este estado, se aconseja verificar las rutas y condiciones de las carreteras, ya que las zonas más montañosas, podrían requerir vehículos de más fuerza, como lo son las camionetas 4x4.

También cabe la posibilidad de que su vehículo requiera de cadenas especiales para sus neumáticos.

El equipaje también es fundamental, por lo que es necesario que aliste ropa bien abrigada, botas resistentes al agua, linterna y mantas.

Tenga en cuenta que las reservas de hoteles y hostales pueden verse modificadas por las condiciones climáticas, por lo que se aconseja que haya cierta flexibilidad en estas.

Este 2025, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos asoma como una jornada de contrastes climáticos: sol en algunas regiones del este y sur, lluvia en el noroeste y nieve concentrada en el norte y en las alturas del oeste.

5 zonas donde se espera nieve este 27 de noviembre

Según los pronósticos meteorológicos citados por El Comercio y el Old Farmer’s Almanac, estas son cinco zonas de Estados Unidos donde se espera nieve el Día de Acción de Gracias 2025 (27 de noviembre):

Nevada (zona occidental y Sierra Nevada) : se prevén nevadas ligeras a moderadas en las montañas y zonas altas del estado, especialmente cerca de Reno y Lake Tahoe.

: se prevén nevadas ligeras a moderadas en las montañas y zonas altas del estado, especialmente cerca de Reno y Lake Tahoe. Colorado (región de las Montañas Rocosas) : la combinación de bajas temperaturas y frentes húmedos podría generar acumulaciones de nieve en áreas como Denver, Aspen y Vail.

: la combinación de bajas temperaturas y frentes húmedos podría generar acumulaciones de nieve en áreas como Denver, Aspen y Vail. Utah (norte y zona de Salt Lake City) : se espera un descenso abrupto de temperatura y posibles nevadas en el corredor montañoso Wasatch.

: se espera un descenso abrupto de temperatura y posibles nevadas en el corredor montañoso Wasatch. Región de Nueva Inglaterra (norte de Vermont, Maine y New Hampshire) : los pronósticos apuntan a un “Thanksgiving blanco” en algunas localidades del noreste, con nevadas tempranas.

: los pronósticos apuntan a un “Thanksgiving blanco” en algunas localidades del noreste, con nevadas tempranas. Medio Oeste superior (Minnesota, Wisconsin y las Dakotas): la llegada de aire ártico podría dejar nevadas dispersas y condiciones resbaladizas en las principales rutas interestatales.