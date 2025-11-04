Suscribirse

Estados Unidos

¿Cuándo es Thanksgiving 2025? Fecha, origen y significado del Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias se celebra anualmente en Estados Unidos desde el siglo 19.

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 5:47 p. m.
Día de Acción de Gracias
El pavo es la proteína más consumida durante la fecha | Foto: Archivo

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) es una de las tradiciones y festividades más importantes para Estados Unidos y sus habitantes, ubicándose en una fecha especial con un respeto invaluable en el país norteamericano.

En 2025, la conmemoración se dará el cuarto y último jueves del onceavo mes del año, es decir, el 27 de noviembre.

Es quizá la celebración más significativa para los estadounidenses, quienes se reúnen ese día en medio de cenas abundantes y deseos de gratitud.

Los participantes del desfile guían una carroza de Snoopy en el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's el 27 de noviembre de 2008 en la ciudad de Nueva York. Yana Paskova/Getty Images/AFP (Photo by Yana Paskova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El desfile se volvió tradición y se realiza anualmente en el Día de Acción de Gracias | Foto: Getty Images via AFP

¿Cuál es el origen del Thanksgiving Day?

Algunos historiadores sugieren que la tradición tiene su origen en el siglo XVll, en lo que actualmente se conoce como la ciudad de Plymouthm, entre los estados de Massachusetts y Maryland.

Después de la llegada del Mayflower, un barco con peregrinos protestantes, a Plymouth Rock el 11 de diciembre de 1620, el grupo de religiosos perdió a 46 de los 102 colonos británicos que estaban navegando.

Los colonos querían instalarse en el Nuevo Mundo debido a la persecución religiosa en Europa, pero el objetivo de asentar en un nuevo territorio no era fácil.

La versión histórica oficial de EE. UU. reconoce la villa como el lugar donde se originó el Día de Acción de Gracias. | Foto: Getty Images

Sin embargo, obtuvieron ayuda de la tribu nativa americana conocida como Wampanoag, quienes les enseñaron a soportar el fuerte invierno del norte de la costa este de EE. UU.

Igualmente, en el verano del año siguiente, en 1621, se pudo recoger una abundante cosecha que agradó de la mejor manera a los británicos, por lo que organizaron un tipo de festival y cena de tres días para darle gracias a los indígenas por la hospitalidad prestada.

La cena tradicional del Día de Ación de Gracias

En 1789, George Washington declararía el primer Thanks Giving Day a nivel nacional, y Abraham Lincoln lo proclamó como una festividad que abarcaría todo el país. Además, Franklin D. Roosevelt lo declaró feriado permanente en 1941.

Felices momentos compartidos con amor y bendiciones para usted y su familia.
La comida se sirve en comunión con los miembros de la mesa. | Foto: Getty Images

Por su parte, las cenas de este día suelen ser abundantes, con alimentos para compartir y platos típicos como el pavo.

Las familias y amigos se reúnen para dar gracias por las bendiciones recibidas y por los alimentos concebidos después de largas temporadas de cosechas.

Es un momento sumamente solidario, conmemorativo y espiritual, el cual también exalta las acciones valientes que han forjado a Estados Unidos como nación próspera.

