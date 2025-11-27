Suscribirse

Estados Unidos

Consulte los cierres de carreteras para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Las calles de Manhattan se cierran para darle paso al tradicional desfile.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
27 de noviembre de 2025, 4:33 p. m.
Los participantes del desfile guían una carroza de Snoopy en el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's el 27 de noviembre de 2008 en la ciudad de Nueva York. Yana Paskova/Getty Images/AFP (Photo by Yana Paskova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los participantes del desfile guían una carroza de Snoopy en el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's el 27 de noviembre de 2008 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images via AFP

Varias carreteras y calles estarán cerradas por el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en la Ciudad de Nueva York, uno de los más famosos del mundo que marca el inicio de las fiestas navideñas en Estados Unidos en el marco de una fecha especial.

Contexto: Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025: el desfile que encenderá la Navidad en Estados Unidos

El Departamento de Policía de Nueva York mantendrá las calles dispuestas cerradas mientras transcurre el desfile y se realiza la limpieza respectiva, por lo menos hasta medio día del jueves 27 de noviembre.

.
Macy´s es una de las cadenas más importantes de Nueva York | Foto: Getty Images

Los globos, las carrozas y las bandas musicales recorrerán Central Park West desde la calle 77 Oeste hasta la calle 59 Oeste. Darán la vuelta a Columbus Circle y se dirigirán al este por Central Park South.

Desde Central Park South, el desfile girará por la 6.ª Avenida. El desfile se extenderá por dicha avenida hasta Macy’s Herald Square en West 34th Street.

Contexto: ¿Qué servicios se detienen hoy en Estados Unidos?: así operan bancos, tiendas y correos por el Día de Acción de Gracias

La formación del desfile se hará entre la avenida Columbus entre la calle 72 y la calle 86, y Central Park West entre la calle 81 y la calle 86.

Además, también se hará presencia en la calle 62 entre Central Park West y Broadway.

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's
Papá Pitufo, los globos Pillsbury Doughboy y Pikachu flotan por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 25 de noviembre de 2021 en Nueva York | Foto: AP

En lo que concierne a la dispersión del desfile, se hará en las calles 33, 34 y 35 intercalando entre la Quinta, Sexta, Séptima y Octava Avenida.

Por su parte, se hará lo propio entre las calles 36 y 41, cruzando Brodaway y la Octava Avenida en Manhattan.

Igualmente, los Misceláneos se concentran en calle 58 entre la Sexta Avenida y la Quinta Avenida, Grand Army Plaza entre la 59 y la Quinta Avenida.

Las autoridades recomiendan usar el transporte público para evitar congestiones de tráfico y estar atento para el cuidado de niños y personas vulnerables.

El clima en Nueva York se encuentra frío, a 8° C con tendencia la baja en el transcurso del día, llegando a los 3° C en las horas de la noche. Aun así, no se reportan precipitaciones, por lo que se podrá disfrutar del Thanksgiving Day en las calles neoyorquinas sin mayores contratiempos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

2. Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

3. Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

4. Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

5. Caso Calarcá: exministros de Duque declararán en la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosMacy´sThanksgivingNueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.