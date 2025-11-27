Consulte los cierres de carreteras para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Varias carreteras y calles estarán cerradas por el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en la Ciudad de Nueva York, uno de los más famosos del mundo que marca el inicio de las fiestas navideñas en Estados Unidos en el marco de una fecha especial.

El Departamento de Policía de Nueva York mantendrá las calles dispuestas cerradas mientras transcurre el desfile y se realiza la limpieza respectiva, por lo menos hasta medio día del jueves 27 de noviembre.

Macy´s es una de las cadenas más importantes de Nueva York | Foto: Getty Images

Los globos, las carrozas y las bandas musicales recorrerán Central Park West desde la calle 77 Oeste hasta la calle 59 Oeste. Darán la vuelta a Columbus Circle y se dirigirán al este por Central Park South.

Desde Central Park South, el desfile girará por la 6.ª Avenida. El desfile se extenderá por dicha avenida hasta Macy’s Herald Square en West 34th Street.

La formación del desfile se hará entre la avenida Columbus entre la calle 72 y la calle 86, y Central Park West entre la calle 81 y la calle 86.

Además, también se hará presencia en la calle 62 entre Central Park West y Broadway.

Papá Pitufo, los globos Pillsbury Doughboy y Pikachu flotan por la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 25 de noviembre de 2021 en Nueva York | Foto: AP

En lo que concierne a la dispersión del desfile, se hará en las calles 33, 34 y 35 intercalando entre la Quinta, Sexta, Séptima y Octava Avenida.

Por su parte, se hará lo propio entre las calles 36 y 41, cruzando Brodaway y la Octava Avenida en Manhattan.

Igualmente, los Misceláneos se concentran en calle 58 entre la Sexta Avenida y la Quinta Avenida, Grand Army Plaza entre la 59 y la Quinta Avenida.

Las autoridades recomiendan usar el transporte público para evitar congestiones de tráfico y estar atento para el cuidado de niños y personas vulnerables.