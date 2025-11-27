La edición 2925 del icónico desfile de Thanksgiving de Macy’s, se celebrará hoy jueves 27 de noviembre y promete ser un despliegue monumental de entretenimiento, música y tradición, tanto en las calles de Manhattan, como en las pantallas de todo el país.

¿Qué ver en el Macy’s Thanksgiving Day Parade?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade vuelve a tomar Nueva York con la fuerza habitual de un espectáculo que, desde hace casi un siglo, marca el arranque no oficial de la Navidad en Estados Unidos.

Este año el desfile comenzó a las 8:30 de la mañana (ET) con su recorrido clásico desde la 77th Street y Central Park West, avanzando hacia Columbus Circle y la Sexta Avenida, hasta llegar al punto final frente a la tienda insignia de Macy’s en Herald Square., de acuerdo a lo que se informa en Newsweek.

Miles de familias suelen instalarse desde antes de las 7 a.m. para asegurar un buen lugar, mientras que millones seguirán la transmisión en NBC o vía streaming en Peacock.

La edición 2025 llega cargada de figuras gigantes que son, para muchos, el corazón del desfile.

Globos de personajes icónicos como Pikachu, Goku, Mario Bros, Dora la Exploradora y los protagonistas de Paw Patrol dominarán el cielo neoyorquino, acompañados por más de dos docenas de carrozas temáticas y un ejército de clowns, bailarines y artistas callejeros.

El despliegue técnico y visual es tan vasto que convierte a Manhattan en un escenario en movimiento donde familias enteras celebran la llegada del espíritu navideño.

La música será otro de los pilares del evento. Este año, la organización confirmó la participación de artistas como Ciara, Gavin DeGraw, Busta Rhymes, Lainey Wilson, Lil Jon y Conan Gray, quienes se presentan en carrozas especiales y en segmentos musicales distribuidos a lo largo del recorrido.

La actriz y cantante Cynthia Erivo hace parte la apertura oficial del desfile, mientras que el cierre, como dicta la tradición, estará reservado para la esperada aparición de Santa Claus, que simboliza el inicio formal de la temporada festiva.

¿Dónde y cómo ver el desfile anual de Acción de Gracias de Macy’s?

Para quienes planean seguirlo en vivo, el desfile comienza puntualmente a las 8:30 a.m. (hora del Este), y se extenderá hasta el mediodía, tanto en las calles como en la pantalla.

Los espectadores que quieran verlo en persona deberán llegar idealmente entre las 6:00 y 7:00 a.m. para asegurar un buen puesto sobre la ruta, especialmente en tramos populares como Central Park West o la Sexta Avenida.

Quienes prefieran disfrutarlo desde casa podrán sintonizar NBC, que transmitirá el evento completo, o conectarse a Peacock, donde estará disponible en streaming para todo Estados Unidos.

Más allá del espectáculo, el Macy’s Parade sigue siendo un punto de encuentro emocional y cultural para millones de estadounidenses.

En una época marcada por tensiones sociales y una aceleración digital que redefine los hábitos de consumo y entretenimiento, el desfile permanece como uno de los pocos eventos masivos capaces de reunir a generaciones enteras frente a una experiencia compartida.