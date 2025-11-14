En un sorprendente giro para la temporada festiva, varias grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos están lanzando paquetes completos de cena para el Día de Acción de Gracias que pueden alimentar a diez personas por menos de 40 U$, lo que equivale a menos de 4 U$ por comensal.

Esta estrategia apunta directamente a un mercado cada vez más sensible al precio, en medio de la presión que genera la inflación en los productos básicos.

Las cestas de Acción de Gracias que están enloqueciendo a EE. UU.

La clásica fiesta del pavo que se celebra el cuarto jueves de noviembre en EE. UU. ha sido adaptada por el mercado ante un escenario económico complicado, y los supermercados lo saben.

Según informes recientes, Walmart ha anunciado un paquete con más de 20 artículos, suficientes para servir una cena tradicional a diez personas con un coste total menor a los 40 U$, de acuerdo a datos de El Universo.

Entre los productos incluidos figuran un pavo de la marca Butterball al precio más bajo que se ha visto desde 2019, cebollas fritas, crema de champiñones, relleno, panecillos, puré de patatas, verduras, salsa de arándanos y el tradicional pastel de calabaza.

Por su parte, la cadena Aldi también participa en esta competencia de precios bajos, ofreciendo un menú similar para diez personas por unos 40 U$

El fenómeno no es nuevo: el año anterior ya se había reportado una carrera entre supermercados por ofrecer “la canasta más económica” para estas celebraciones, según RPP Noticias.

Target anunció un “Thanksgiving meal for four” (una comida de Acción de Gracias para cuatro personas) por menos de 20 US$, lo que implica menos de 5 US$ por persona.

La mesa llena de platos típicos y una oferta especial anunciada por grandes supermercados que promete alimentar a diez personas por menos de 40 U$. | Foto: Getty Images

¿Qué significa esto para el consumidor?

La inflación alimentaria ha encarecido los ingredientes básicos de la cena de Acción de Gracias, lo que genera presión en los presupuestos familiares.

Los supermercados aprovechan la oportunidad para fidelizar clientes mediante ofertas de alto impacto.

La visibilidad mediática y la “guerra de precios” en semanas clave impulsan ventas y refuerzan la imagen de ahorro.

Para las familias estadounidenses, se abre una posibilidad real de disfrutar la tradición sin sacrificar tanto presupuesto: gastar menos de 4 U$ por persona para una cena completa es ahora perfectamente viable en ciertos paquetes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones, pues la oferta puede implicar cantidad o marcas propias, distribución limitada o necesidad de reserva anticipada.