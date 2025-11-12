Suscribirse

Estados Unidos

¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

El cierre de gobierno suspendió cientos de vuelos, lo que podría afectar los planes de viaje para el final de mes de miles de estadounidenses.

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 12:39 a. m.
Equipaje
Los vuelos se están reanudando luego de cancelaciones masivas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las últimas semanas han sido de incertidumbre para miles de viajeros en Estados Unidos, debido a que las aerolíneas recortaron de manera drástica varios vuelos dentro del país, como una consecuencia del cierre del gobierno federal que duró más de un mes.

La cancelación masiva de viajes se dio en medio de auge del turismo, pues se acercan fechas conmemorativas donde muchos estadounidenses planean sus viajes para pasar fiestas con familia y amigos, o para disfrutar de las vacaciones de final de año.

A semanas del Día de Acción de Gracias, que tiene lugar el jueves 27 de noviembre, las personas se preguntan qué pasará con los vuelos cercanos a esas fechas.

El secretario de Transporte Sean Duffy, quien anunció la reapertura del contrato lunar de 2.900 millones.
El secretario de Transporte Sean Duffy. | Foto: DW

Pese a que el Congreso llegó a un acuerdo presupuestal para abrir el gobierno, algunos expertos y analistas del sector turístico han señalado que las aerolíneas podrían tomarse entre una a dos semanas para poder recuperarse de la falta de personal y las suspensiones de sus operaciones normales.

Incluso, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, sugirió el pasado martes que las reducciones de los vuelos podrían continuar incluso si el gobierno federal reabre. Sin embargo, en su intervención desde el aeropuerto de Wisconsin, anunció que las labores aéreas podrían estar en normalidad para el Día de Acción de Gracias.

“Entonces depende de si los controladores aéreos volverán a trabajar”, ​​amplió Duffy. “Si los controladores se presentan, creo que volveremos a tener horarios de vuelo regulares”.

Caos aéreo USA, cancelación vuelos estados unidos
Cientos de vuelos en EE. UU. fueron cancelados los últimos días. | Foto: AP

En medio del cierre gubernamental, decenas de operadores fueron suspendidos de sus labores, debido a la falta de presupuesto que estaban recibiendo los aeropuertos alrededor del país.

Más tarde ese martes, 11 de noviembre, el secretario —desde el aeropuerto de Chicago— dijo que esperaba que los vuelos se retomaran sin cancelaciones ni retrasos para el último fin de semana de este mes, donde se presenta la mayor cantidad de viajeros en el país de Norte América.

“No se puede simplemente ‘volver a encender las luces’ como si fuera un generador durante una tormenta fuerte”, consideró Katy Nastro, experta en viajes de Going.com, en un correo que fue recopilado por CNN.

La nueva ruta posiciona a China como líder en innovación aeronáutica y conecta dos extremos del planeta en un solo viaje.
Los vuelos podrían volver a la normalidad para el fnal de mes. | Foto: 123RF

“Es probable que el sistema de aviación sufra interrupciones durante toda la semana y la próxima, pero solo podemos esperar que, a medida que se reanuden los vuelos, la cantidad de interrupciones comience a disminuir”, dice el documento, de acuerdo con el medio mencionado.

Los expertos también recomiendan a los viajeros verificar de manera constante el estado de sus vuelos, pero sin necesidad de cancelar sus planes, pues es probable que para los próximos días los aeropuertos retomen sus actividades normales.

