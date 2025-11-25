El presidente republicano Donald Trump realizó este martes, 25 de noviembre, el tradicional indulto al pavo en el marco del saludo para el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, en el país norteamericano.

La curiosa ceremonia tuvo lugar en la Casa Blanca, donde Trump le otorgó el perdón a los pavos llamados Gobble y Waddle frente a funcionarios de su administración, su esposa Melania y periodistas de EE. UU.

.@POTUS: "Gobble, I just want to tell you this — very important — you are hereby unconditionally pardoned!"



🤣🦃 pic.twitter.com/WmjvScCf6K — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

“Gobble, quiero decirte algo muy importante: estás indultado de forma incondicional”, dijo Trump ante el animal, sentado sobre una superficie del jardín Rosaleda de la casa presidencial.

Los comentarios de Trump durante la ceremonia

El evento estuvo marcado por los comentarios sarcásticos de Trump, que no dudo en tirarles pullas a sus oponentes políticos.

Del expresidente Joe Biden, dijo entre risas que el uso del “autopen” hace “totalmente inválidos” los perdones presidenciales del año pasado a Peach y Blossom, las aves seleccionadas en 2024 para la misma ocasión.

Después, las críticas se las llevó la congresista retirada, Nancy Pelosi y el político demócrata Charles Ellis Schumer.

POTUS: "The turkeys being pardoned today go by the names Gobble and Waddle. When I first saw their pictures... I was going to call them Chuck and Nancy — but then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those two people."



pic.twitter.com/5tuzCIp6aV — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2025

“Los pavos que serán indultados hoy se llaman Gobble y Waddle. Cuando vi sus fotos por primera vez, pensé en llamarlos Chuck y Nancy, pero luego me di cuenta de que jamás los indultaría”, aseveró el presidente republicano.

Incluso, le dio el tiempo para proferir palabras en contra de JB Pritzker, gobernador demócrata del estado de Illinois y con quien ha tenido fuertes discusiones por la irrupción de ICE en Chicago.

.@POTUS: "They burned this beautiful woman riding in a train. A man was arrested 72 times... It's horrible what's happening in Chicago." https://t.co/3B7uPblTMR pic.twitter.com/kiMKGQyFo9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

A Pritzker lo llamó “gran gordo y vago”, insultándolo por la supuesta inseguridad del estado. Además, se refirió a un caso de asesinato en la Ciudad de los Vientos.

La tradición del indulto

Según la historia contada por los medios estadounidenses, los pavos fueron llevados a la Casa Blanca y el hijo del entonces presidente Abraham Lincoln, Tad, se encariñó con uno en particular y suplicó a su padre que le evitara al ave su destino en la mesa.

The turkey does not concern himself with the fake news.



📍Press Briefing Room pic.twitter.com/P2VHylPUto — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

En 1989 se volvió oficial bajo la presidencia de George H.W. Bush, dando inicio a las fiestas decembrinas de ese entonces.