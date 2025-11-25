Suscribirse

Estados Unidos

Trump indultó a dos pavos durante el saludo de Acción de Gracias en medio de turbulencia política y críticas a opositores

El evento es una tradición que se celebra año tras año desde 1986.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 8:30 p. m.
x
Trump siguió con la tradición de dar el perdón a un pavo antes del Thanksgiving Day. | Foto: Getty Images

El presidente republicano Donald Trump realizó este martes, 25 de noviembre, el tradicional indulto al pavo en el marco del saludo para el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, en el país norteamericano.

Contexto: El alto precio de la tradición: ¿cuánto cuesta realmente celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

La curiosa ceremonia tuvo lugar en la Casa Blanca, donde Trump le otorgó el perdón a los pavos llamados Gobble y Waddle frente a funcionarios de su administración, su esposa Melania y periodistas de EE. UU.

“Gobble, quiero decirte algo muy importante: estás indultado de forma incondicional”, dijo Trump ante el animal, sentado sobre una superficie del jardín Rosaleda de la casa presidencial.

Los comentarios de Trump durante la ceremonia

El evento estuvo marcado por los comentarios sarcásticos de Trump, que no dudo en tirarles pullas a sus oponentes políticos.

Del expresidente Joe Biden, dijo entre risas que el uso del “autopen” hace “totalmente inválidos” los perdones presidenciales del año pasado a Peach y Blossom, las aves seleccionadas en 2024 para la misma ocasión.

Contexto: Día de Acción de Gracias 2025: conozca las mejores horas y formas de transporte para viajar en EE. UU. sin exponerse al tráfico pesado

Después, las críticas se las llevó la congresista retirada, Nancy Pelosi y el político demócrata Charles Ellis Schumer.

Los pavos que serán indultados hoy se llaman Gobble y Waddle. Cuando vi sus fotos por primera vez, pensé en llamarlos Chuck y Nancy, pero luego me di cuenta de que jamás los indultaría”, aseveró el presidente republicano.

Incluso, le dio el tiempo para proferir palabras en contra de JB Pritzker, gobernador demócrata del estado de Illinois y con quien ha tenido fuertes discusiones por la irrupción de ICE en Chicago.

A Pritzker lo llamó “gran gordo y vago”, insultándolo por la supuesta inseguridad del estado. Además, se refirió a un caso de asesinato en la Ciudad de los Vientos.

La tradición del indulto

Según la historia contada por los medios estadounidenses, los pavos fueron llevados a la Casa Blanca y el hijo del entonces presidente Abraham Lincoln, Tad, se encariñó con uno en particular y suplicó a su padre que le evitara al ave su destino en la mesa.

En 1989 se volvió oficial bajo la presidencia de George H.W. Bush, dando inicio a las fiestas decembrinas de ese entonces.

El pavo es la proteína más consumida durante el Día de Acción de Gracias, con más de 40 millones de aves sacrificadas. Los indultados suelen pasar sus últimos días en universidades o granjas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió exparticipante de Miss Universo e ícono del cine; fue semifinalista y destacó por su belleza

2. Habrá firma en Atlético Nacional: revelan nuevo acuerdo con estrella que irá hasta 2029

3. Trump indultó a dos pavos durante el saludo de Acción de Gracias en medio de turbulencia política y críticas a opositores

4. Gustavo Petro atacó a Donald Trump con un mensaje en inglés y desató revuelo en redes sociales

5. Raúl Ocampo no ocultó su favorita y reveló quién debería ganar ‘MasterChef Celebrity 2025’: “Tu puedes princesa”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosThanksgivingCasa BlancaTrumpPavo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.