Suscribirse

Estados Unidos

Día de Acción de Gracias 2025: conozca las mejores horas y formas de transporte para viajar en EE. UU. sin exponerse al tráfico pesado

Las proyecciones indican que más de 80 millones de personas viajarán durante el Día de Acción de Gracias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 7:58 p. m.
x
Las vías principales se suelen atascar en las horas pico. | Foto: Getty Images

El próximo jueves, 27 de noviembre, se conmemora el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las fechas más importantes para el país norteamericano, que también marca una mini temporada de vacaciones y un día feriado.

Tradicionalmente, esa semana los estadounidenses viajan por todo el país para reunirse con sus seres queridos y celebrar el Thanksgiving Day, consolidándose como una de las épocas más concurridas del año para el transporte.

Fotos de la semana 26 nov
Las calles de Manhattan se inundan con miles de personas. | Foto: REUTERS

Así bien, algunas estimaciones consideran que el Día de Acción de Gracias de 2025 será el de mayor movilidad en la historia de EE. UU., donde se moverán alrededor de 82 millones de personas entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

Los medios de transporte preferidos para el Día de Acción de Gracias

Según datos de la Asociación Americana del Automovil (AAA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 73 millones de personas, el 90% del total, optarán por viajar en carro.

Esto se debe a que la gente está dispuesta a enfrentar multitudes y hacer ajustes en sus itinerarios de último momento por la importancia del día.

Contexto: Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

Los viajeros se decidirían por destinos donde el clima invernal no genera condiciones meteorológicas adversas, como las ciudades principales de Florida y Los Ángeles, en California.

La oración para dar gracias por los alimentos.
La oración para dar gracias por los alimentos es común durante el Día de Acción de Gracias. | Foto: Getty Images

Por su parte, seis millones de personas se estarían movilizando en avión. El sector ostenta tiquetes internos que oscilan en los 700 dólares ida y vuelta.

Los viajes en autobús, tren y crucero experimentarán un notable incremento del 8.5%, alcanzando casi 2.5 millones de personas. Las reservas aumentarán conforme lleguen a fechas cercanas al tercer jueves de noviembre, especialmente entre aquellos viajeros que buscan alternativas por los costos de las compañías aéreas.

Las horas y los días más convenientes para viajar

Los días con mayor congestión vehicular serán el 25 de noviembre entre 12:00 p. m. y las 9:00 p. m., el 26 de noviembre entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., además del 3 de diciembre con el horario mencionado.

Contexto: Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos
x
El tráfico suele atascarse por la cantidad de personas en camino a reunirse con sus seres queridos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, las mejores horas para conducir son antes de las 11:00 a. m. del viernes 28 de noviembre, sábado 29 de noviembre y domingo 30 de noviembre. El lunes 1 de diciembre, se espera que haya menos tráfico después de las 20:00.

Se recomienda estar atentos a las condiciones de las vías interestatales y tener en cuenta la hora pico o más transitada de las ciudades principales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosThanksgivingTransporteTráfico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.