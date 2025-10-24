Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos

La popular cadena minorista de hipermercados, Walmart, anunció que traerá de nuevo a sus estantes un canasta con productos tradicionales que se usan para la cena de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos.

En esta sesta de comida, habrá más de 20 alimentos apetecidos por los habitantes de Estados Unidos, que en este caso ya no tendrán que buscar o comprar uno por uno, aumentando el precio total la compra.

Walmart ofrece varios de los productos que se usan en la cena. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Así bien, la oferta tiene como objetivo ofrecer una cena completa de Acción de Gracias para diez personas por menos de 40 dólares, un precio que es inferior al promedio nacional de 2024.

La canasta de comida está disponible desde octubre y hasta el 26 de diciembre. Igualmente, se puede comprar en línea o adquirir en la tienda, informa Newsweek.

Aun así, revise restricciones locales dependiendo del estado donde quiera adquirir la promoción.

Qué ofrece el menú ofrecido por Walmart

Algunos productos que están incluidos en la ancheta están Pavo Butterball de 13,5 libras, Cebollas fritas de Kinder, sopa crema de champiñones de Campbell, panecillos, macarrones con queso artesanales, calabaza, entre otros.

Este pavo es una opción práctica para la cena. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

Según Walmart, es la canasta de Acción de Gracias más económica desde 2025, e incluso lanzaron nuevas canastas adaptadas a las necesidades de varios clientes.

Por ejemplo, produjo un conjunto con comida sin gluten y alto en proteína, brindando variedad a los estadounidenses.

El director ejecutivo de Walmart US, John Furner, sostiene que “queremos que todas las familias puedan compartir una comida y celebrar sin sacrificar la calidad, la cantidad ni la tradición”.

“Sabemos que cada dólar y cada minuto cuenta, por eso ofrecemos una canasta de comida de Acción de Gracias a un precio económico y con un solo clic”, añadió Furner.

“Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de ser lo más eficientes posible y así ofrecer precios bajos”, agregó.

La cena de Acción de Gracias

Esta celebración de gratitud y comunión, conmemora las cosechas exitosas y todas las acciones que han aportado a la consolidación de Estados Unidos como nación.

Ese día, se realizan cenas familiares especiales con pago y ofrecen el banquete para que las bendiciones sigan explayándose.