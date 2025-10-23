Confirmado: será feriado el último viernes del mes en EE. UU. y estas personas tendrán un fin de semana de 3 días

Los feriados en Estados Unidos no son tan amplios como en otros países. Sin embargo, en noviembre vendrá un fin de semana largo que beneficiará a miles de estadounidenses debido a una importante fiesta nacional que se conmemora el mes mencionado.

En el marco del Native American Heritage Day (Día de la Herencia Indígena Americana), se confirmó la fecha que celebrará dicho día en 2025.

Indígenas americanos con trajes típicos | Foto: Getty Images

El festejo tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, justo el fin de semana siguiente a la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las fiestas patriotas más importantes de Estados Unidos, que cuenta con un especial respeto por parte de sus habitantes.

Ahora bien, esta fecha no tiene conmemoración en varios estados y por eso es indispensable revisar si la región en cuestión dispone de día festivo.

Feriado en Washington

La capital de Estados Unidos acoge esta fecha y por eso el viernes 28 de noviembre será festivo en todo el distrito, sobre todo porque el expresidente George Bush firmó el decreto que proclamaba el festejo.

Los indígenas en Estados Unidos tienen jurisdicción especial. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

Así bien, ese día no laboral, las entidades estatales no tendrán atención al público y la mayoría de instituciones educativas estarán cerradas.

En cuanto a las entidades privadas, cada una tiene la potestad de elegir si le da el día a sus empleados, aunque la mayoría suelen hacerlo. Sin embargo, se recomienda que verifique si la empresa en cuestión tendrá la jornada libre.

Además, bancos, correo postal y otras dependencias estarían cerrados para unirse a las celebraciones.

Los eventos del Native American Heritage Day

Habrá Powwows, reunión de pueblos indígenas de Norteamérica que celebra la cultura a través del canto, el baile y la socialización.

Los espacios pueden incluir concursos de baile, ceremonias, festines y la venta de artesanías.

Además, habrá muestras de arte, charlas educativas y otras actividades para exaltar la importancia de las tribus indígenas en el país norteamericano.