Estados Unidos vive este 27 de noviembre una pausa nacional que impacta a bancos, minoristas y al servicio postal

Es así es como las sucursales financieras cierran por completo, los grandes comercios apagan sus operaciones y UPS suspende entregas y atención, dejando funcionamiento mínimo.

Una pausa nacional por Acción de Gracias

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias marca una pausa nacional que se siente en todas las esquinas.

Este 27 de noviembre, como cada año, la festividad altera la rutina de millones de personas, obligando a planificar con anticipación cualquier trámite financiero, compra urgente o envío pendiente.

Aunque la economía estadounidense rara vez se detiene, Thanksgiving es una de las pocas excepciones en las que el país se toma un respiro obligatorio.

Por esto, los bancos estarán cerrados en todo el país, debido a que se trata de un feriado federal. Sin embargo, sus aplicaciones móviles seguirán abiertas para operaciones básicas como transferencias o consultas de saldos, lo que permite a los usuarios resolver urgencias.

No obstante, cualquier trámite presencial quedará aplazado hasta el siguiente día hábil, cuando las entidades reanuden operaciones.

Por su parte, las tiendas adoptarán un comportamiento mixto. Algunas cadenas mantendrán abiertas las puertas, aunque con horarios limitados y personal reducido, mientras que los grandes minoristas tradicionales, cerrarán completamente en una decisión que se ha consolidado en los últimos años como una manera de ofrecer descanso a sus empleados antes del intenso inicio del Black Friday.

Estados Unidos vive este 27 de noviembre una pausa nacional que impacta bancos, minoristas y el servicio postal | Foto: Getty Images

Esto obliga a los consumidores a verificar con antelación los horarios específicos de cada establecimiento para evitar sorpresas a última hora.

Entre las cadenas que no abrirán este festivo están: Target, Aldi, Costco, Trader Joe’s, Walmart, Best Buy, JCPenney, Nordstrom, Home Depot, Lowe’s, REI, Burlington, Belk, IKEA, Office Depot, OfficeMax, PetSmart y PetCo, de acuerdo a lo que se informa en el Diario El Comercio.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) tampoco operará durante el feriado. No habrá entregas ni atención en ventanilla, lo que implica retrasos inevitables en el movimiento habitual de paquetes y correspondencia.

Las empresas de mensajería privadas, como UPS y FedEx, ofrecerán servicios muy reducidos y, en la mayoría de los casos, solo operarán sus centros automatizados sin atención al público.

En resumen, esta festividad es una de las fechas de mayor desconexión en todo el país y retornar a la normalidad va a tardar un tiempo, debido al impacto inmediato del Black Friday.

El Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, vuelve a demostrar que, pese a la velocidad y la hiperactividad que caracterizan la vida estadounidense, aún existe un día en el que el país desacelera casi por completo.