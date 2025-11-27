Películas de Netflix para ver en el Thanksgiving Day con la familia

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day es un día de celebración que se celebra el cuarto jueves de noviembre, como una tradición que se remonta al año 1621, cuando colonos ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron una comida tras la cosecha de otoño en lo que hoy es Massachusetts.

Estados Unidos vive este 27 de noviembre una pausa nacional que impacta bancos, minoristas y servicio postal. | Foto: Getty Images

A propósito de esta celebración que reúne anualmente a miles de familias en torno a la gratitud, solidaridad y respeto, acá hay cinco películas que se pueden en Netflix, que son perfectas para evocar la calidez hogareña, risas y lecciones de aprecio familiar, especialmente para esta fecha.

Nonnas: ternura italiana en familia

Nonnas, dirigida por Stephen Chbovsky, cuenta con un reparto estelar liderado por Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Joe Manganiello, Linda Cardellini y Susan Sarandon.

La historia de esta bella comedia gira en torno a una historia biográfica que explora la vida de abuelas italianas con una estructura clásica pero elevada por su emotiva ternura, ideal para reflexionar sobre lazos familiares durante la cena de Acción de Gracias. Esta cinta ofrece un respiro ligero y conmovedor sin extenderse demasiado, perfecta para todas las edades.​

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Esta animación clásica es dirigida por Nick Park y Merlin Crossingham, y presenta al dúo icónico de Wallace y su fiel perro Gromit, junto a personajes como el malvado gallo Feathers McGraw.

La trama sigue las divertidas aventuras de los protagonistas enfrentando un vengativo pollo robot en un caos hilarante y creativo, capturando el espíritu juguetón de la gratitud por la amistad inquebrantable. De unos 90 minutos de duración, es una opción animada que entretiene a niños y adultos por igual en una tarde festiva.​

Una casa llena de dinamita

Conocida como A House of Dynamite, esta comedia familiar dirigida por Netflix reúne a un elenco dinámico con figuras como las de la saga familiar clásica, evocando explosiones de risas en un hogar caótico.

La película retrata la historia de una familia reunida en una casa repleta de sorpresas explosivas y reconciliaciones inesperadas, subrayando la importancia de estar juntos pese a las diferencias, un mensaje idóneo para Thanksgiving. Su duración está sobre la hora y media, lo que la hace idónea para verla después de la cena de Acción de Gracias.

Una Navidad excepcional

A Merry Little Ex-Mas es dirigida por Steve Carr y escrita por Holly Hester, y destaca por su reparto con Alicia Silverstone en el rol principal como Kate, acompañada de actores que traen nostalgia de los noventa.

La historia narra reencuentros románticos y familiares durante las fiestas, explorando segundas oportunidades y lazos afectivos en un tono ligero de comedia y emotividad, con más de 12 millones de vistas en su debut. De aproximadamente 95 minutos, se posiciona como un éxito navideño temprano que calienta el ambiente de gratitud familiar.​

Plankton, la película

Plankton: The Movie trae el universo de Bob Esponja con Plankton como protagonista en las voces de Tom Kenny, Bill Fagerbakke y el elenco habitual de la serie animada.