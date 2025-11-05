Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

Un sistema de frío se está consolidando hacia el norte, sur del Medio Oeste y parte de la Costa Este de Estados Unidos, lo que podría desatar temperaturas bajas y clima invernal, afectando varios estados y millones de personas que habitan las zonas.

Accuweather reporta que habrá un “descenso significativo de la corriente en chorro sobre los estados del centro y este del país a partir de este fin de semana”. Así bien, se sentirá un clima propio de navidad.

El fenómeno se vivirá en varias parte de EE. UU., marcando el que hasta ahora es el punto más frío del otoño. | Foto: Accuweather

Corrientes de frío heladas y lluvia persistente podrían ser el común denominador, e incluso podría caer nieve por efecto lacustre, que se da cuando una masa de aire gélido pasa sobre lagos con agua cálida.

¿Cuáles serán las zonas afectadas?

Paul Pastelok, climatólogo de Accuweather, dijo para Newsweek que por temperaturas bajas, habrá acumulación de nieve en partes del Medio Oeste, los Apalaches y la región de los Grandes Lagos.

La noche del viernes y el sábado 8 de noviembre se podría dar una “ligera capa de nieve” en Chicago y zonas de Detroit.

Por su parte, en Minneapolis “son posibles varias horas de nieve el sábado. En las zonas más elevadas del interior del noreste podrían caer algunas nevadas. La nieve en polvo sería un espectáculo bienvenido en las estaciones de esquí de la región”, afirma Pastelok.

Respecto a los lagos Michigan, Erie y Ontario, una ráfaga de aire frío pasaría por estas zonas, afectando a las ciudades que bordean la costa de los cuerpos acuáticos.

Los vientos fríos chocan contra las aguas cálidas del cuerpo hídrico. | Foto: Getty Images

Por su parte, la sensación térmica podría oscilar en los -12° C, lo que implica un fuerte helaje que necesita del uso de ropa adecuada, e incluso aire acondicionado si cuenta con el servicio.

Vientos de frío inéditos en Florida

En la zona de Panhandle las temperaturas descenderían hasta un punto de congelación que provocaría “heladas fuertes” en gran parte del estado, conocido por ofrecer un tiempo más cálido durante el invierno.

Can’t stop. Won’t stop.

The models keep insisting on historic cold as the huge Canadian Polar Vortex pays the Eastern US a visit! A pool of record breaking cold 850mb temps and record breaking 500 mb heights (for early-mid Nov) will do a “fly by” Monday-Wednesday as actual… pic.twitter.com/LWJSGK7mQr — Jeff Berardelli (@WeatherProf) November 5, 2025

El meteorólogo de News Channel 8, Jeff Berardelli, sostiene que dichas temperaturas podrían alcanzar récords de hace 100 años.