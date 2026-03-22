El gobierno de Donald Trump vuelve a poner en el centro de la polémica la figura de Colón con una decisión que divide al país.

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Instalación de estatua de Colón desata debate político en EE. UU.

La reciente instalación de una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca ha reactivado un debate que parecía asentado tras años de revisión histórica en Estados Unidos.

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, no solo incorpora un nuevo elemento simbólico en el corazón del poder político, sino que también reabre heridas sobre cómo el país interpreta su pasado.

De acuerdo con reportes de The Washington Post, la escultura fue ubicada en un área cercana al Eisenhower Executive Office Building, un edificio contiguo a la Casa Blanca que alberga oficinas del Ejecutivo.

Se trata de una acción reciente que vuelve a encender una discusión nacional sobre símbolos, historia y poder político en Estados Unidos.

La pieza no es completamente nueva, proviene de una estatua que había sido derribada durante las protestas de 2020, en un contexto marcado por la revisión crítica de monumentos asociados a figuras históricas controvertidas.

Su restauración y reinstalación forman parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el paisaje simbólico en Washington.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: El presidente Donald Trump ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca. pic.twitter.com/5A8kJbg8J1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 22, 2026

Estatua de Colón pasa de arte a símbolo político en EE. UU.

La decisión ha generado reacciones encontradas.

Sectores cercanos al gobierno consideran que se trata de una reivindicación de la historia tradicional estadounidense y una respuesta a lo que califican como una eliminación excesiva de símbolos históricos.

Sin embargo, críticos y organizaciones civiles advierten que la medida ignora el debate académico y social que ha cuestionado el legado de Colón.

Especialmente, en relación con la colonización y sus efectos sobre los pueblos indígenas.

En los últimos años, múltiples ciudades en Estados Unidos han retirado o resignificado estatuas de Colón en medio de protestas y cambios en la percepción pública.

En ese contexto, la decisión de reinstalar una figura de este tipo en un espacio vinculado directamente al poder presidencial adquiere una carga política evidente.

Según el mismo informe de The Washington Post, el gesto se inscribe en una narrativa más amplia impulsada por el gobierno para reafirmar ciertos símbolos históricos en medio de un clima de polarización.

Así, lo que podría parecer una intervención artística se convierte en un acto político.

La estatua de Colón, lejos de ser un elemento decorativo, vuelve a posicionarse como un símbolo en disputa, reflejando las tensiones de una sociedad que aún debate cómo reconciliar su historia con su presente.