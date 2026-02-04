Donald Trump busca colocar la figura del navegante italiano frente a la Casa Blanca. La medida ya genera controversia por su simbolismo histórico.

Así lucirá por fuera el salón de baile que Trump ordenó construir en la Casa Blanca y que promete ser el más grande de su tipo

Colón vuelve a Washington: entre homenaje cultural y críticas por su legado histórico

En los últimos días, múltiples medios estadounidenses y agencias internacionales han informado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea instalar una estatua de Cristóbal Colón en los jardines de la Casa Blanca.

La ubicación sería en el lado sur del predio presidencial, cerca de E Street y la Elipse, un área de alta visibilidad junto al corazón institucional de Washington D. C.

La estatua en cuestión no sería una obra nueva, sino una reconstrucción de una escultura que originalmente se erigió en Baltimore en 1984 y fue derribada por manifestantes en 2020 durante una ola de protestas contra símbolos coloniales y racistas.

Según lo que se informa en The Washington Post, esa pieza fue recuperada y restaurada con apoyo de grupos italoestadounidenses, después de haber sido arrojada al agua en el puerto de esa ciudad.

Fuentes cercanas al proyecto y reportes citados por medios como The Washington Post aseguran que la idea forma parte de un esfuerzo más amplio de Trump por remodelar y redefinir el “campus” presidencial con símbolos históricos que han quedado bajo ataque en los debates culturales recientes.

🇺🇸 | Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca.



Trump dice que Colón es un héroe y quiere restaurar su legado. pic.twitter.com/9zHNfSMFtZ — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 4, 2026

Trump refuerza la presencia de Colón en EE. UU.

Trump ha defendido públicamente la figura de Cristóbal Colón en varias ocasiones, incluyendo su inclusión en su propuesta de un National Garden of American Heroes, una iniciativa para honrar a figuras históricas que, según la administración, representan la esencia del país y que habían sido objeto de crítica o retiro en años recientes.

Además, en 2025 proclamó oficialmente el 13 de octubre como Día de Colón, revirtiendo en parte decisiones previas que habían promovido en cambio el reconocimiento del Día de los Pueblos Indígenas en varias jurisdicciones del país.

La figura de Cristóbal Colón es altamente controvertida en Estados Unidos.

Para grupos italoestadounidenses y algunos sectores conservadores, Colón representa un símbolo de audacia y exploración que forma parte de la identidad cultural de esa comunidad.

Donald Trump revela la fecha de construcción de un monumento estilo Arco del Triunfo en Estados Unidos

Pero para muchos historiadores, activistas y pueblos indígenas, Colón simboliza el inicio de la colonización europea en las Américas, asociada con violencia, explotación y consecuencias devastadoras para las poblaciones originarias.

Estas tensiones explican por qué la posible instalación de la estatua ha generado un intenso debate ideológico y cultural en el país.

La intención de instalar una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca es un hecho reportado por fuentes confiables, parte de una estrategia más amplia de la administración actual para reivindicar figuras históricas polarizantes en medio de un clima de debates culturales intensos en Estados Unidos.