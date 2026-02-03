Así lucirá por fuera el salón de baile que Trump ordenó construir en la Casa Blanca y que promete ser el más grande de su tipo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció meses atrás que ordenó la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, cumpliendo con el deseo, según él, de sus antecesores y asegurando que el espacio le servirá a los próximos gobiernos durante años. Desde entonces, ha estado compartiendo imágenes de cómo lucirá el lugar, exponiendo las magníficas decoraciones detalladas en oro, respondiendo a sus opulentos gustos.

Este martes, 3 de febrero, compartió en su cuenta de Truth Social cómo se verá el gran salón de baile desde afuera, el cual tendrá un diseño similar a la Casa Blanca para conservar el estilo. “Este hermoso edificio será, una vez terminado, el tan esperado Salón de Baile de la Casa Blanca: ¡el más grande de su tipo jamás construido!“, alardeó el mandatario en su trino.

El diseño del salón de baile de Trump evoca la Galería de los Espejos de Versalles. Foto: McCrery Architects

“Es una representación del Edificio del Tesoro, justo enfrente, y reemplaza la pequeña, destartalada y reconstruida Ala Este por una magnífica Nueva Ala Este, que consiste en un glorioso Salón de Baile, solicitado por presidentes durante más de 150 años“, se lee en su mensaje.

El lugar, de un poco más de 27.000 metros cuadrados, está destinado para albergar a más de 650 personas. De acuerdo con lo detalles obtenidos por la prensa estadounidense, la construcción de este salón puede costar hasta 200 millones de dólares, que saldrán de los fondos privados de Trump y de algunas donaciones, según las afirmaciones de la administración.

“Con idéntica altura y escala, está en total armonía con nuestra histórica Casa Blanca”, siguió el presidente en su mensaje.

“Esta es la primera representación que se muestra al público. Si se fijan, el Muro Norte es una réplica de la Fachada Norte de la Casa Blanca, que se muestra a la derecha de la imagen. ¡Este espacio será útil para nuestro país durante, esperemos, siglos en el futuro!“, concluyó.

La construcción del salón de baile se está llevando a cabo desde mitad del año pasado. Foto: AP

En julio del año pasado, la portavoz de presidencia, Karoline Leavitt, anunció el inicio de la construcción de este nuevo espacio: “Actualmente, la Casa Blanca no puede albergar importantes funciones en honor a líderes mundiales de otros países sin tener que instalar una carpa grande y antiestética a aproximadamente 100 yardas de la entrada del edificio principal", dijo entonces a la prensa.

Según ella, el salón de baile será “una adición muy necesaria y exquisita”.