Donald Trump revela la fecha de construcción del monumento estilo ‘Arco del Triunfo’ en Estados Unidos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había hablado sobre la construcción de un monumento en la capital del país, estilo Arco del Triunfo, uno de los monumentos más famosos de Francia, construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte.

“Somos el único gran lugar que no tiene un arco del triunfo como el de París, donde tienen uno muy bonito. Lo llaman así, y vamos a tener uno muy pronto en Washington”, dijo en su momento el mandatario estadounidense.

En las últimas horas, el medio de comunicación político, pudo confirmar que se espera que la construcción de su largamente esperado Arco del Triunfo comience “en algún momento en los próximos dos meses”, según dijo Trump en una entrevista.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: AFP

Eso situaría la fecha de inicio antes del 4 de julio de 2026, mientras la Casa Blanca intensifica los preparativos para el 250º aniversario de la nación el próximo año, según el medio.

“Aún no ha empezado. Empieza en los próximos dos meses. Será genial. A todos les encanta”, declaró Trump al medio durante una llamada telefónica desde Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

“También les encanta el salón de baile. Pero les encanta el Arco del Triunfo”, dijo.

La edificación planteada constituye uno de los múltiples planes emblemáticos que Trump ha impulsado de forma directa dentro del programa conmemorativo del doscientos cincuenta aniversario, según Político.

Una maqueta del arco de triunfo propuesto por el presidente Donald Trump para conmemorar el 250.º aniversario del país se ve en el Escritorio Resolute mientras el presidente Trump ofrece una conferencia de prensa con el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 15 de octubre de 2025 en Washington, D.C Foto: Getty Images

Se trata de una iniciativa ambiciosa que prevé la organización de actos tanto a escala nacional como en distintas comunidades del país.

Durante los últimos meses, el mandatario ha mostrado en varias ocasiones un modelo a escala de este arco proyectado.

Donald Trump, ‘el Luis XIV del siglo XXI’: el presidente de EE. UU. quiere construir un salón de baile muy al estilo de la monarquía francesa

Su emplazamiento previsto se situaría en las inmediaciones del Monumento a Lincoln, justo al otro lado del puente que da acceso a la Ceremonia Nacional de Arlington.

La noticia llega días después de que La Casa Blanca anunciara que el Kennedy Center en Washington, una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos, pasará a llamarse “Trump-Kennedy Center” en honor al presidente Donald Trump.

A model of President Donald Trump's proposed triumphal arch to commemorate the country's 250th anniversary is seen on the Resolute Desk as President Trump holds a press conference with FBI Director Kash Patel and Attorney General Pam Bondi in the Oval Office of the White House on October 15, 2025 in Washington, DC. Foto: Getty Images

Rebautizar un emblemático recinto cultural como este con el nombre de un presidente en vida es el esfuerzo más reciente del mandatario republicano de 79 años por imprimir su identidad en la capital estadounidense en su segundo mandato.