Imágenes virales del nuevo antojo de Trump en la Casa Blanca: demolió un salón de un siglo de antigüedad. Esto construirá el republicano

El actual presidente republicano, Donald Trump, inicio la construcción de un nuevo salón en la Casa Blanca que costará alrededor de 250 millones de dólares, según el mandatario.

Trump inauguró este lunes 20 de octubre la obras de un enorme salón de baile que tendrá 8.300 metros cuadrados, informan medios del país norteamericano. Además, tendrá capacidad para 1.000 personas.

En una publicación a través de sus redes sociales, la Casa Blanca sostuvo que la obra, ubicada en el ala este, se financiará con fondos privados, y que no tendrá incidencia en el dinero generado por los contribuyentes estadounidenses.

La demolición del Ala este

Trump anunció la demolición del ala este, que tenía más de un siglo de antigüedad, en un evento con universitarios de beisbol en la Casa Blanca.

En las imágenes se puede observar maquinaria demoliendo el histórico salón, que fue construida bajo la presidencia de Theodore Roosevelt y desde 1977 era la oficina de trabajo para la Primera Dama de Estados Unidos.

“El ala este se está modernizando por completo como parte de este proceso, ¡y lucirá más hermoso que nunca una vez finalizado! Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un Salón de Baile en la Casa Blanca para albergar grandes fiestas, visitas de Estado, etc", mencionó Trump en Truth Social.

¿Cuál será el uso del nuevo salón?

El área está unida físicamente a la mansión principal por una columnata cubierta, por lo que tendrá acceso a otros sectores de la mansión presidencial.

Los reportes indican que allí se celebrarán cenas de Estado, eventos oficiales y otros aconteceres relevantes que actualmente tienen lugar en una carpa.

La semana pasada, Trump ofreció un banquete para los donantes del ostentoso salón, y el anuncio oficial estuvo mediado por empresas tecnológicas populares que tienen grandes contratos con el gobierno republicano.

Incluso, el presidente tiene planes de para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el “Arco de Trump”.

La medida ha causado cientos de críticas en redes sociales, que cuestionan la necesidad de un salón de ese estilo, y sobre todo por el alto costo, a pesar de que ya se explicó de dónde vienen los recursos.